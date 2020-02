E' successo a Palermo

Momenti di tensione questa mattina a Palermo fra la polizia e due uomini di Rifondazione Comunista mentre facevano di voltantinaggio.

Stando a quanto sostengono Maurizio Acerbo (segretario nazionale Rifondazione Comunista), Antonello Patta (responsabile lavoro nazionale) e Vincenzo Fumetta (segretario provinciale del partito), i due colleghi di partito sarebbero stati fermati dalla polizia con l’accusa di fare una manifestazione non autorizzata.

“Due compagni di Rifondazione Comunista sono stati circondati – sostengono i dirigenti del partito – perquisiti e identificati dalla polizia questa mattina a Palermo mentre esercitavano un normale diritto democratico sancito dalla Costituzione: distribuivano semplicemente volantini ai lavoratori davanti alla Leonardo nell’ambito della nostra campagna su pensioni e salari.

La cosa più grave e grottesca è che la Digos ha verbalizzato che i nostri compagni (che erano 2 non 500) stavano facendo una “manifestazione non autorizzata”, cioè che stessero violando l’articolo 18 del Tulps (Testo unico pubblica sicurezza) che al contrario di quello dello Statuto dei Lavoratori non è stato abrogato. Comunque si tratta di un articolo che ben conosciamo e riguarda incontri in luogo pubblico o aperto al pubblico di cui bisogna dare preavviso almeno tre giorni prima al questore (presidi, comizi, manifestazioni, ecc.). Non ci risulta che un volantinaggio rientri in questa fattispecie.

Questa è una pura intimidazione. Dei cittadini onesti saranno chiamati a rispondere di aver esercitato i loro diritti democratici? Si tratta dell’ennesimo intervento contro lavoratori da parte di polizia e questure. Nei giorni scorsi a Lanciano (Ch) il questore ha sgomberato un picchetto nella notte scortando un tir dell’azienda che delocalizzava. E al governo non c’è Salvini. C’è un problema nelle forze dell’ordine che troppi sottovalutano.

In questo paese l’agibilità democratica è a rischio. Denunciamo questo atto di intimidazione verso militanti che fanno politica con le mani pulite e alla luce del sole; condanniamo con forza l’utilizzo della polizia per inibire l’esercizio di fondamentali libertà democratiche. Si tratta di un clima repressivo verso le lotte dei lavoratori con episodi più o meno gravi che si ripetono troppo di frequente.

Pretendiamo che il governo e il ministero dell’interno utilizzino le forze di polizia per applicare la Costituzione e le leggi vigenti contro i neofascisti che continuano impunemente a diffondere odio razziale nonostante il loro protettore principale non sia più al governo. Noi continueremo con più determinazione di prima la nostra campagna sociale “Facciamo come in Francia” per i diritti di tutte le lavoratrici e i lavoratori.”