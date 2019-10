I funerali si sono svolti a Termini Imerese

La morte l’ha strappata via dalla vita che amava, dai figli, dagli amici e dai parenti che l’adoravano. Antonella Lo Bello ad appena 39 anni ha lottato fino alla fine, ma non è riuscita a sconfiggere quello che tutti definiscono “il male del secolo”.

E’ scomparsa prematuramente, mamma di due ragazzi, allegra, solare, sportiva, combattente. Ci ha creduto fino alla fine, ha lottato, non ha mai perso la speranza e la fede. Adesso lascia un vuoto incolmabile, una morte inaccettabile che, purtroppo, continua a mietere vittime.

Il ricordo del suo gruppo Motoclub Steel Bikers Fmi di cui faceva parte Antonella

Tutti noi sappiamo che cosa hai fatto per restare nel tuo club, hai lottato contro tutti e tutti: liti, discussioni, ma alla fine sei riuscita ad ottenere ciò per cui ti sei battuta.

Eri una donna forte senza paura e sicura di te stessa, gestivi questa pagina e organizzavi le nostre uscite, dai B&b ai ristoranti, a volte anche la strada che dovevamo fare, non ti sfuggiva mai nulla. Siamo stati la tua seconda famiglia sempre insieme nel bene e nel male.

Vogliamo ricordati così, sempre allegra! Continua a guardarci illuminarci il cammino!

Tantissimi i messaggi su facebook per sottolineare come in tanti sono rimasti sconvolti dalla sua morte.