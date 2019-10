Venerdì prossimo a Palermo il Tattoo Expo

C’è tanto dolore per la morte del tatuatore che ha scritto un messaggio su Facebook e poi si è tolto la vita.

Uno strazio per quanti lo conoscevano e apprezzavano la sua capacità e abilità nel lavoro e la sua voglia di sorridere alla vita.

Un sorriso che celava tanto dolore dentro che lo ha portato a compiere un gesto estremo.

Incomprensibile per molti. Doloroso per amici e parenti che non sono riusciti ad aiutarlo e fermarlo prima di mettere fine alla sua vita a 28 anni.

Giovy era abilissimo. In tanti a Palermo hanno un suo tatuaggio sul corpo. Ne ha fatti migliaia. A Palermo era molto noto.

“Buongiorno Giovanni ancora oggi non riesco a credere che te ne sei andato per me non eri un amico ma un fratello è pensare che il giorno prima ti avevo scritto perché dovevi tatuarmi non mi do pace eri e lo sarai per sempre un ragazzo solare scherzoso con un cuore d’oro. Rip in pace fratello mio proteggi i tuoi figli e la tua famiglia buon viaggio ❤️😭”

“Fratello mio mi manchi tantissimo sei stato un amiko speciale ho tanti ricordi belli di te❤❤ none giusto che ci ai lasciato 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢”

“Vita mia sei l Angelo più bello che c’è 😭 Mi mancherai tantissimo😭 È per te questo video vita miaaa❤️😭 Giovy Tatuaggi”

“Ciao amico mio! Eri un ragazzo d’oro.. Di te mi rimangono solo i miei tatuaggi incisi dalle tue mani, e le risate che mi facevi fare nel farmeli! Non ti dimenticherò mai..

A chiunque mi dicesse CHI TE L’HA FATTO QUESTO TATUAGGIO? Rispondevo IL MIO TATUATORE E NON LO CAMBIERÒ MAI PER ME BRAVI COME LUI NON C’È NE. Ed’era vero, perchè ogni mio tatuaggio mi è stato fatto da te, fino all’ultimo dovevi venirmi a fare un’altro tatuaggio. E adesso.. non ci sei più. Purtroppo la vita è crudele, forse sabato era l’ultimo saluto che ci hai dato.. Perchè forse avevi già programmato tutto e mi dispiace solo che non siamo riusciti a capire nulla perchè sennò ti avremmo fermato. Ti saluta anche il tuo famoso “OCCHIU FASÀ” .😪

Hai lasciato una tristezza infinita, non mi dimenticherò mai del mio tatuatore nello stesso tempo amico. Si perchè ti facevi voler bene da tutti perchè tiravi un sorriso a chiunque..

Ci mancherai GIOVÀ, ci mancherai..😪

Ma non dovevi farlo sopratutto per i tuoi figli, non dovevi lasciarli sopratutto di come ne parlavi di loro, sopratutto di tua figlia! Ma purtroppo si dice che il cervello è un orologio.. Adesso mi rimane solo da dirti, proteggi i tuoi bambini da lassù.. stagli sempre vicino perchè ad ogni cosa avranno bisogno del suo fantastico papà..

Ciao GIOVÀ, magari un giorno ci rincontreremo e mi spiegherai il motivo di tutto questo, di quello che sei riuscito a fare, di dare fine alla tua vita..

RIPOSA IN PACE ANGELO😇❤😭💔”

“Ciao amico mio questo è il ricordo che mi è rimasto di te, come io come tante altre persone che ti stimavano mi chiedo come tu abbia avuto il coraggio di fare questa pazzia non ci volevo credere amavi i tuoi figli più di te stesso veglia su loro sempre ti voglio bene amico mio mi mancherai ❤ Giovy Tatuaggi”

“Buongiorno Giuvà❤, ancora non ci posso pensare a tutto quello che è successo ad una distanza di 24 ore…Ma come si fa, mamma accoglilo come se fosse tuo figlio fallo sentire a casa..Buon viaggio amico mio😭😭 Giovy Tatuaggi”.

Venerdì prossimo si terrà una manifestazione alla Fiera del Mediterraneo che vedrà la partecipazione di grandi nomi italiani e internazionali del tatuaggio.

Centottanta artisti dell’inchiostro provenienti da vari paesi, pronti a meravigliare il pubblico di appassionati o i semplici curiosi che vogliano avvicinarsi al mondo dei tatuaggi: da venerdì 18 a domenica 20 ottobre torna il “Palermo Tattoo Expo”, ospitato all’interno del padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo.

Si terrà alla Fiera del Mediterraneo dal 18 al 20 ottobre.

In tanti amici sperano che durante queste giornate tra sfide e esibizioni si possa trovare un modo per ricordare un artista palermitano scomparso tragicamente che ha lasciato un vuoto incolmabile in tantissimi.