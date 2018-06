C’era un agente della Polizia fuori servizio alla guida dell’auto caduta dal ponte del traghetto in partenza dal porto di Napoli e che ha provocato la morte di un uomo e il ferimento di una donna. L’uomo, a quanto si apprende da fonti della Polizia, non è in servizio a Napoli, ed era in partenza per Palermo. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Capitaneria di Porto partenopea.

La tragedia si è consumata ieri sera al varco Immacolatella, durante le manovre di imbarco su un traghetto veloce diretto a Palermo, la nave Gnv Atlas. Solo adesso, però, si conoscono i dettagli di un dramma terribile e difficile da spiegare costatoòla vita a un cittadino indonesiano di 79 anni che è morto sul colpo èperchè schiacciato dalla vettura mentre la sua connazionale che si trovava insieme lui è rimasta ferita gravemente ed è stata trasportata all’ospedale Cardarelli.

in base alla ricostruzio e una maniovra sbagliata in sede di blocco dell’auto sul ponte di imbarco ne ha causato la caduta dal ponteggio direttamente sui passeggeri che si trovavano di sotto. ineviotabile il successivo fuggi fuggi e il terrore scaturito dopo l’incidente.

La società GNV ha diffuso un comunicato per spiegare che “durante le operazioni di imbarco, si è verificato un incidente a bordo della nave GNV Atlas in partenza dal porto di Napoli e diretta a Palermo. L’incidente ha procurato gravi conseguenze per due dei passeggeri coinvolti, uno dei quali ha perso la vita; un secondo passeggero è attualmente ricoverato in ospedale”.