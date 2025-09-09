Sotto accusa la Palermo Agrigento, la statale eterna incompiuta

Sono distrutti gli amici e i parenti per l’ennesima morte sulla strada. La vittima è un giovane che in tanti amavano e conosceva. Un ragazzo a cui tutti volevano bene, una persona generosa, sempre con il sorriso sulle labbra. Roberto Coniglio, il 42enne che ha perso la vita in un incidente stradale sullo scorrimento veloce Palermo-Agrigento, viene ricordato così da chi lo conosceva.

Stanotte si trovava sulla statale 121, una strada che percorreva spesso e che conosceva bene, perché viveva a Cammarata, in provincia di Agrigento. Paese in cui non è più tornato: nel tratto compreso tra Misilmeri e Bolognetta, nel Palermitano, la Mercedes che guidava è uscita di strada, poi si è ribaltata più volte.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma l’impatto è stato violentissimo, al punto da non lasciargli scampo. Una notizia che ha profondamente turbato l’intera comunità. In tanti conoscevano Coniglio, che lavorava come operaio e viaggiava spesso per la Sicilia.

Palermo Agrigento la strada della morte eterna incompiuta

“Si spostava frequentemente – raccontano gli amici – non abbiamo idea di cosa possa essere accaduto, conosceva ogni curva di quel percorso, ma purtroppo lo scorrimento veloce si conferma una strada ad alto rischio, teatro ormai da tempo di incidenti terribili. Stavolta abbiamo perso Roberto, un ragazzo buono e che amava la vita”.

La tragedia di Lercara Friddi di pochi giorni fa

Il riferimento è all’ennesima tragedia della strada avvenuta soltanto la scorsa settimana, nel tratto della statale 189. In questo caso sono morti due uomini, padre e figlio di Lercara Friddi. Gaetano e Tommaso Catalano, di 68 e 39 anni, hanno perso la vita nello scontro tra due auto.

Il sindaco Mangiapane: ‘Colpa anche delle condizioni delle strade’

“Roberto era molto legato alla sua famiglia – proseguono gli amici – amava gli animali e viaggiare. Siamo increduli, non doveva finire così. Il nostro cuore è a pezzi”.

Il sindaco, condizioni delle strade pessime

“La nostra comunità è profondamente scossa e addolorata per la tragica scomparsa di Roberto – dice il sindaco di Cammarata Giuseppe Mangiapane – . Un bravo ragazzo, un lavoratore che ha perso la vita nell’ennesimo incidente, forse dovuto anche alle condizioni delle nostre strade. Tutta Cammarata si unisce con commozione e affetto al dolore dei familiari, colpiti da questa improvvisa e dura perdita”.