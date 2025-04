Una tragedia inaccettabile, una violenza inaudita. Il mondo della politica siciliana è sconvolto per i fatti di Monreale

Schinani: “Dolore e sgomento”

“Esprimo profondo dolore e sgomento per la gravissima tragedia avvenuta questa notte a Monreale, dove una sparatoria ha spezzato la vita di tre giovani e ne ha feriti altri due. Un episodio di inaudita violenza che sconvolge l’intera comunità siciliana. Mi stringo alle famiglie delle vittime e dei feriti, alle quali rivolgo la mia più sentita vicinanza e solidarietà. Quanto accaduto è inaccettabile e richiama l’urgenza di un impegno sempre più forte sul fronte della sicurezza e della prevenzione, soprattutto tra i più giovani. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e i responsabili siano assicurati alla giustizia nel più breve tempo possibile” d il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Giunta straordinaria a Monreale

Monreale piange la scomparsa di due giovani vite, brutalmente interrotte da una sparatoria avvenuta nella notte. Altri tre ragazzi sono rimasti feriti nel tragico evento che ha sconvolto la comunità.

Il sindaco Alberto Arcidiacono, immediatamente informato dell’accaduto, si è recato in ospedale per esprimere la sua vicinanza alle famiglie delle vittime e dei feriti. Visibilmente scosso, ha dichiarato: “Siamo dinanzi ad una tragedia senza precedenti. Vite spezzate di giovani che avrebbero dovuto vivere il proprio futuro. Questo è il momento di raccoglierci in preghiera e di dare conforto alle famiglie. La città piange questi giovani”.

Per affrontare questa drammatica situazione, il sindaco Arcidiacono ha convocato una giunta straordinaria nelle prossime ore.

Parti sociali sconvolte

“Siamo sconvolti dalla notizia di questa tragedia. Le vite spezzate di questi giovani rappresentano una perdita incolmabile per le loro famiglie e per la nostra società. È fondamentale unirsi per affrontare le radici di un disagio sociale sempre più evidente, che alimenta episodi di violenza e insicurezza”. Lo afferma la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami, dopo la sparatoria di Monreale in cui sono morti tre giovani e due sono feriti gravi. “Dobbiamo lavorare insieme, istituzioni e cittadini, per costruire un futuro migliore, dove i giovani possano sentirsi al sicuro e avere opportunità di crescita e sviluppo. Dobbiamo stare vicini a questi giovani e far comprendere loro che la violenza non è mai la risposta giusta” conclude Badami.

Altre reazioni

“Sono profondamente addolorato nell’apprendere la tragedia che ha colpito la città di Monreale con la morte di tre giovani in seguito ad una sparatoria notturna in piazza. Sono notizie che non vorremmo mai ci raggiungessero, fatti inaccettabili. Ci affidiamo alle Forze dell’Ordine e alla magistratura affinché individuino i responsabili e accertino la dinamica dei fatti. Esprimo le mie condoglianze e quelle della mia città alle famiglie, sono vicino a tutta la comunità di Monreale e alle sue istituzioni” scrive il sindaco di Trappeto Santo Cosentino che. insieme alla Giunta esprime il

cordoglio per i fatti di sangue che si sono verificati questa notte a Monreale.

“Preghiamo per le tre giovani vittime e ci stringiamo attorno alle famiglie. Continuiamo a sperare per gli altri feriti” dice il deputato regionale monrealese Marco Intravaia