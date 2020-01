arte e cultura

La Regione Siciliana, aderendo a #domenicalmuseo, anche a febbraio consentirà la visita gratuita, come ogni prima domenica del mese, ai siti culturali.

L’iniziativa è stata introdotta nel 2014 dal ministro per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini, e prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei e parchi archeologici statali.

Domenica 2 potranno essere visitati oltre settanta siti tra Parchi archeologici, musei, gallerie, teatri, ville, castelli, conventi e oratori di tutta l’Isola. Un’occasione per scoprire il territorio in tutte le sue peculiarità e per avvicinarsi agli spazi culturali della regione che, diffusi capillarmente nelle nove province, offrono la possibilità di approfondire la storia della Sicilia.

