Novità con la gara nella gara dedicata ai giornalisti

Dieci chilometri con partenza alle ore 9.30, dalla pista di atletica leggera dello stadio delle Palme – Vito Schifani. In Italia, la manifestazione a marchio Uisp si correrà in quaranta città. Novità con la gara nella gara dedicata ai giornalisti.

Palermo. Domenica 12 aprile torna Vivicittà, uno degli appuntamenti più iconici del panorama podistico nazionale, giunto alla sua 42ª edizione. La manifestazione, organizzata dall’UISP, trasformerà strade e piazze di 40 città italiane in un’unica, simbolica linea di partenza nel segno dello sport, della pace e dell’inclusione.

Alle ore 9.30, in contemporanea e con il via trasmesso in diretta da Radio 1 Rai, migliaia di runner si metteranno in movimento lungo percorsi cittadini, condividendo lo stesso spirito: correre insieme, ognuno al proprio passo.

Vivicittà Palermo: cuore verde e tradizione

Palermo si conferma protagonista della manifestazione, con un’edizione che unisce sport, natura e memoria. Il ritrovo è fissato alle ore 08.00 presso lo Stadio delle Palme – Vito Schifani, sede di partenza e arrivo della gara. Lo start verrà dato alle 9.30, in contemporanea nazionale, dai microfoni di Radio 1 Rai.

Il percorso

Il tracciato si sviluppa interamente all’interno del Parco della Favorita, su un unico giro di 10 km: un percorso suggestivo e tecnico che attraversa alcuni dei luoghi più rappresentativi dell’area, tra cui Case Rocca, via Ercole, viale Diana, la Palazzina Cinese e il museo Pitrè.

In Sicilia Vivicitta non solo a Palermo

Non solo Palermo nel Vivicittà 2026. In Sicilia si correrà anche ad Enna e a Ragusa. Camminata ludico motoria in programma a Messina e Giarre (CT).

Le parole della presidente Uisp Palermo

«Vivicittà rappresenta da sempre molto più di una semplice corsa: è un momento di comunità, partecipazione e crescita collettiva. Con lo slogan adottato quest’anno “Salto triplo: includere, rigenerare, innovare” vogliamo ribadire il nostro impegno nel rendere lo sport accessibile a tutti e valorizzare gli spazi della città. Palermo risponde sempre con entusiasmo, confermandosi punto di riferimento per questa manifestazione. Una corsa dal cuore verde che attraversa il parco della Favorita» – ha dichiarato Maria Luisa De Simone, Presidente Uisp Palermo.

Il claim 2026: “salto triplo”

Il filo conduttore dell’edizione 2026 è racchiuso nel claim: “Salto triplo: includere, rigenerare, innovare”, tre parole chiave che raccontano l’identità di Vivicittà e ne rinnovano la missione: promuovere lo sport come strumento di partecipazione, valorizzazione degli spazi urbani e linguaggio universale capace di unire persone e comunità.

Una corsa globale, una classifica unica

Vivicittà mantiene la sua formula distintiva: una gara competitiva di 10 km che si svolge in contemporanea in più città, con una classifica unica nazionale compensata, elaborata grazie ai coefficienti altimetrici curati dall’Istituto di Scienza dello Sport del Coni.

La novità 2026: in gara anche i giornalisti

Tra le principali novità di questa edizione, l’apertura ufficiale della manifestazione ai giornalisti, che per la prima volta avranno una classifica dedicata. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Uisp e Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi), aggiungendo un ulteriore elemento di coinvolgimento e partecipazione.

Porte aperte: lo sport che include davvero

Anche nel 2026 torna il progetto “Porte Aperte”, che porta Vivicittà all’interno degli istituti penitenziari, rafforzando il valore sociale dell’iniziativa. In Sicilia sono già programmati appuntamenti a Enna (11 aprile) e Caltanissetta (22 aprile). Ragusa e Messina date da definire. In tutta Italia saranno venti gli istituti penitenziari coinvolti.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni al Vivicittà Palermo 2026 resteranno aperte fino a venerdì 10 aprile.

https://www.speedpassitalia.it/sp/gara/sicilia/2026/1610

Una storia che continua

Tanta storia sportiva, nel Vivicittà di Palermo. Nell’albo d’oro spiccano le sei vittorie di Yuri Floriani, cinque quelle ottenute da Totò Antibo (due sulla distanza della mezza maratona), tre quelle di Vincenzo Massimo Modica. Tra le donne ben sei i successi di Silvia La Barbera (l’ultimo nel 2019). L’edizione del trentennale a Palermo si disputò sulla distanza della mezza maratona, con le vittorie di Vito Massimo Catania e Tatiana Betta. Lo scorso anno, i successi dell’atleta spagnola Cristina Conde e di Alessio Azzarello atleta palermitano che un mese dopo si sarebbe suicidato lanciandosi dal balcone di casa sua. A lui andrà il pensiero più grande per l’edizione che sta arrivando.