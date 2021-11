natura, sport e intrattenimento a palermo

Si avvia a conclusione la manifestazione “La Domenica Favorita”

Natura, sport e intrattenimento nel Parco della Favorita di Palermo

Tra gli eventi previsti la visita al piano nobile di Villa Niscemi, spettacoli e laboratori

Domenica 7 novembre a Palermo la giornata conclusiva dell’edizione 2021 de “La Domenica Favorita”.

Previsto un ricco programma di appuntamenti.

Area Sport e Giochi

Alle 10.00 la partenza dal Campo Ostacoli di PALERMO IN ROSA

Passeggiata ludico motoria a passo libero, non competitiva, lungo i viali della Favorita, organizzata da Now Team Asd in collaborazione con Comitato La Domenica Favorita e Tecnica Sport, e con il Patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Palermo.

La partenza è prevista alle ore 10.00 al Campo Ostacoli e il percorso di 5 km si estenderà lungo il viale Diana e il viale D’Ercole.

Sarà possibile iscriversi con una quota di partecipazione di Euro 5,00 presso Tecnica Sport di via Aquileia n.38

Programma:

– ore 10.00 ritrovo

– ore 10.15 Warm Up con Arianna Buscemi

– ore 10.30 START PALERMO IN ROSA (propria andatura senza limiti di tempo)

Al rientro workout a cura di Arianna Buscemi

Area attività istituzionali, incontro con i vigili del fuoco

Dalle 10:00 alle 13:00 presso il Campo Ostacoli

POMPIEROPOLI

Un appuntamento a cura dei Vigili del Fuoco particolarmente amato dai più piccoli ma al quale anche gli adulti strizzano l’occhio.

Un percorso attraverso varie tipologie di camminamenti, giro sul cestello dell’autoscala simulazione di spegnimento su di un focolaio virtuale, due scale controventate per bambini opportunamente imbracati.

Si garantisce fornitura guanti in lattice e cuffiette monouso, sanificazione continua delle attrezzature.

Obbligo green pass per bambini sopra i 12 anni e di mascherina per bambini sopra i 6 anni.

Laboratori, workshop e ambiente

10:30 – 11.30 12.00 -13.00 presso l’atrio di Villa Niscemi, la Fondazione Teatro Massimo propone il Laboratorio per Bambini di scenografia e attrezzeria.

Dimostrazione di come partendo dal bozzetto si giunge alla realizzazione di una tela dipinta e di un oggetto di attrezzeria, con descrizione di materiali e strumenti di uso quotidiano.

Partecipanti massimo n.15 bambini (dai 6 ai 12 anni) per laboratorio

Area salute e benessere, presente l’Asp

Presso il viale di Villa Niscemi, durante tutta la durata della manifestazione, sarà attivo il servizio Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ASP 6 che prevede: Vaccinazione Anticovid: siero Pfizer, sia prima sia seconda dose, senza prenotazione e con accesso diretto; rilascio green pass; screening mammografico 50-69 anni; screening colon retto 50-69 distribuzione Soft test; screening tumore collo dell’utero 25-64 anni di età.

Gli spettacoli

Alle 10.30 e alle 11.00 piazza antistante Museo Pitré, e alle 11,30 Campo ostacoli esibizione della Fanfara dei Bersaglieri a cura dell’Associazione Nazionale Bersaglieri.

Dalle 11,00 la Brass Marching Band della Fondazione Brass Group partirà da Villa Niscemi con la sua esibizione itinerante.

Dalle 11.30 presso l’area antistante Villa Niscemi ancora una volta presenti i Picciotti della Lapa con la Scialata Folk a cura del Teatro Ditirammu.

Alle 12:15 presso il Campo Ostacoli lo spettacolo a cura di Sicilia Cabaret propone il duo Matranga e Minafò.

Visite culturali e naturalistiche

Alle 10,00 e alle 11,00 a cura di AGT Associazione Guide Turistiche e GTA Guide Turistiche Abilitate l’iniziativa Alla scoperta del Parco e dei suoi monumenti.

Visite guidate del piano nobile di Villa Niscemi e attraversamento del Parco evidenziando le vicende storiche dello stesso (nascita, villeggiatura nella Piana dei Colli, sistemi produttivi e agricoli in uso nel settecento).

A seguire il Patriarca della Favorita e la Fontana di Ercole

Punto di ritrovo: ingresso di Villa Niscemi.

Orari di inizio: I visita ore 10.00, II visita ore 11.00.

Per maggiori informazioni: wapp al 339 4795327 o al 351 9391643 – 335 8111954.

Visite guidate allo Stadio Renzo Barbera

Dalle 10 alle 13,00 il FAI, Fondo Ambiente Italiano Delegazione di Palermo, propone le visite guidate allo Stadio Renzo Barbera.

È fortemente consigliata la prenotazione: https://faiprenotazioni.fondoambiente. it.

Punto di ritrovo: ingresso dello Stadio Renzo Barbera.

Per maggiori informazioni: palermo@delegazionefai.fondoambiente.it

Contributo a partire da 3 euro. Bambini e ragazzi fino a 14 anni gratis. Minori accompagnati.

Ingresso gratuito al Museo Pitrè

Dalle 9.00 alle 17.30 Visite al Museo Pitrè con ingresso gratuito a cura Comune di Palermo Area delle Culture

Ingresso massimo di 15 persone, ogni 10 minuti circa.

Si ricorda che dalle 8,30 alle 14,30 il Parco sarà chiuso al traffico e che sarà attivo il servizio navetta gratuita per spostarsi nelle varie aree.