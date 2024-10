Dopo la maratona che ha interessato la città nella mattinata di ieri, domenica 27 ottobre Palermo si prepara a nuove chiusure al traffico in occasione de “La Domenica Favorita”. L’iniziativa, dedicata a sport, cultura e tempo libero, prevede una serie di restrizioni alla circolazione veicolare per garantire il regolare svolgimento delle attività all’interno del Parco della Favorita e nelle zone limitrofe.

Divieti di sosta e transito per “La Domenica Favorita”

E così dopo la maratona di Palermo che ha bloccato tante strade con buona pace degli automobilisti, l’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo ha emanato un’ordinanza che disciplina i divieti di sosta e transito. In Piazza dei Quartieri, dalle 8:00 alle 15:00, sarà vietata la sosta ad eccezione dei veicoli autorizzati dall’organizzazione, appartenenti ad associazioni e attività che partecipano all’evento. Viale Diana e Viale Ercole saranno chiusi al traffico veicolare dalle 8:30 alle 15:00 e comunque fino al termine delle esigenze. In Piazza Niscemi, dal civico 14 al civico 26 (entrambi i lati), saranno riservati 15 posti auto esclusivamente ai veicoli muniti di contrassegno di parcheggio per disabili con disabile a bordo.

Esenzioni e ulteriori divieti di transito

Sono esentati dai divieti i bus navetta AMAT dedicati all’evento, i mezzi di Protezione Civile, i veicoli in emergenza collegati alla manifestazione, i mezzi dell’amministrazione comunale e della Riserva Naturale Orientata “Monte Pellegrino” coinvolti nell’organizzazione, oltre ad eventuali mezzi dell’organizzazione stessa. Dalle 8:30 alle 15:00 saranno inoltre vietate al transito: Via Case Rocca, nel tratto compreso tra Viale Ercole e Viale del Fante; le strade di collegamento tra Viale Diana e Viale Ercole (all’altezza di Piazzale dei Matrimoni); il tratto all’interno del parco compreso tra la Fontana d’Ercole e Viale Duca degli Abruzzi; Viale Margherita di Savoia, nel tratto compreso tra Via Mater Dolorosa e il cancello Giusino; Via Paolo Giaccone e le strade senza uscita allo sbocco su Viale Margherita di Savoia e Via Sebastiano Bosio (esclusi i residenti); Via della Favorita, con divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati nel tratto tra l’ingresso di Viale Diana e Via Martin Luther King; Largo Willy Brandt, nel tratto tra Via della Favorita e Via Martin Luther King (l’accesso e l’uscita sono consentiti solo ai residenti e domiciliati nel tratto di Via della Favorita, dalle 8:30 alle 14:30).

Divieti di sosta e percorsi alternativi

Il divieto di sosta sarà in vigore dalle 7:00 alle 15:00 in Piazza Castelforte (intera area della rotatoria), in Viale Venere (tratto compreso tra Piazza Castelforte e il civico 20, con conferma del divieto di sosta esistente) e in Viale Ercole all’altezza di Piazzale dei Matrimoni. Per raggiungere i percorsi alternativi, saranno transitabili Viale Venere (in direzione Viale Margherita di Savoia e Viale dell’Olimpo), Viale Margherita di Savoia (in direzione Via Mater Dolorosa, Viale delle Palme e Piazza Valdesi).

