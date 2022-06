l'assessore samonà: "la cultura nutrimento dell'anima"

Domenica 5 giugno, prima domenica del mese, in Sicilia si entra gratis in tutti i parchi archeologici, i musei e i luoghi della cultura che dipendono dall’assessorato regionale dei Beni culturali della Sicilia.

La nuova campagna promossa dal ministero della Cultura

Lo ha disposto l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samoná, aderendo, già dallo scorso aprile alla nuova campagna promossa dal Ministero della Cultura.

Samonà: “La cultura nutrimento dell’anima, educazione alla bellezza e alla conoscenza”

“Parchi archeologici e musei regionali sono veri e propri serbatoi di benessere – sottolinea l’assessore Alberto Samonà – perché la cultura è un nutrimento dell’anima. Le giornate a ingresso gratuito invitano alla scoperta dell’arte e favoriscono le famiglie nella trasmissione di valori importanti come l’educazione alla bellezza e alla conoscenza”.

Domenica al Museo

Sul sito internet del ministero della Cultura, in merito all’iniziativa, si legge: “Le visite durante le domeniche gratuite, come quelle che si svolgeranno durante gli ordinari giorni di visita, dovranno avere luogo nel pieno rispetto delle nuove misure di sicurezza previste dal Decreto.

Per accedere a monumenti, musei, gallerie, parchi, giardini monumentali dello Stato non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base. È raccomandato l’uso della mascherina.

Alcune sedi sono visitabili solo su prenotazione. Il Ministero della Cultura consiglia di consultare le schede di dettaglio prima di programmare la visita”.

Grande successo per la Notte Europea dei Musei a maggio

Non è la prima volta che nei luoghi della cultura siciliani si entra ad ingresso gratuito o scontato.

Grande successo ha riscosso la Notte Europea dei Musei ai quali ha aderito anche la Sicilia sempre su indicazione dell’assessore Samonà. Oltre diecimila i partecipanti siciliani e i turisti all’appuntamento annuale che si è svolto il 14 maggio contemporaneamente nei musei di tutta Europa.

Dalle 19 e fino alle 23 (in alcuni siti fino alle 24) è stato possibile visitare i principali musei regionali della Sicilia, al prezzo simbolico di 1 euro. Molti musei, per l’occasione, hanno proposto visite guidate e allestimenti particolari.

Un segnale importante: di cultura e bellezza abbiamo tutti bisogno.