L'ordinanza in vigore domenica 31 marzo

Domenica 31 marzo si corre a Palermo la Vivicittà, con partenza dal Giardino Inglese. In occasione dell’edizione numero 36 della manifestazione podistica, saranno in vigore alcune limitazioni alla circolazione veicolare che prevedono dalle ore 7 alle 15 la chiusura al transito veicolare di via Libertà da viale Lazio alle piazze Castelnuovo – R. Settimo e instaurati dei divieti di sosta nelle vie adiacenti il Teatro Politeama.

In particolare vigerà il divieto di sosta con rimozione cotta, ambo i lati, dalla mezzanotte alle ore 15 del 31 marzo 2019 in via Libertà, nel tratto compreso tra le piazze R. Settimo/Castelnuovo e Mordini/Crispi. Nell’intera piazza R. in e in alcuni tratti di via Emerico, via I. La Lumia, via F. Turati, via Scinà e piazza Castelnuovo.

Sarà off limits alle auto via Libertà, nel tratto compreso tra la via Notarbartolo (esclusa) e le

piazze Crispi/Mordini (escluse) dalle ore 06 alle ore 15.

La chiusura al transito veicolare dalle ore 07 alle ore 15 sarà in vigore in via della Libertà, nel tratto compreso da viale Lazio (esclusa) alle piazze Castelnuovo e R. Settimo, carreggiata centrale, nella strada di collegamento tra le vie Libertà e R. Settimo. Chiusa alle auto piazza Ruggero Settimo-Castelnuovo, e parte di via Amari, via La Lumia, via Scinà, via Turati, via Daita.

I veicoli provenienti da Simone Corleo in direzione via Daita, dovranno svoltare a destra e/o a sinistra per via Nicolò Gallo. I veicoli dei residenti e dimoranti, ricadenti nel tratto sopra

descritto, potranno transitare “a passo d’uomo”, in direzione via N.Gallo, sotto stretta sorveglianza degli Agenti della P.M.

In via Duca Della Verdura, nel tratto compreso da via Libertà a via V. Di Marco i veicoli dei residenti potranno transitare “a passo d’uomo” in direzione piazza A. Gentile, sotto stretta sorveglianza degli Agenti della P.M..

Nel tratto compreso da via V. Di Marco a via Gen. A. Dalla Chiesa sarà istituito il senso unico di marcia.

I veicoli all’intersezione con via Duca Della Verdura, dovranno svoltare a sinistra in direzione via Marchese di Villabianca;

A piazza Gentili i veicoli dei residenti e dimoranti, potranno transitare “a passo d’uomo”, sotto stretta sorveglianza degli Agenti della P.M.

In via Notarbatolo, nel tratto compreso da via Libertà/M.se Ugo a via Petrarca, sarà istituito il senso unico, eccetto i veicoli dei residenti e dimoranti ricadenti nel tratto sopra descritto e nel largo degli Abeti, che potranno transitare “a passo d’uomo” in direzione largo degli Abeti, sotto stretta sorveglianza degli Agenti della P.M.

I veicoli che transitano in direzione via Libertà, all’intersezione con via Petrarca, dovranno svoltare a sinistra in direzione via G. Di Marzo;

In via Marchese Ugo i veicoli all’intersezione con via Notarbartolo, dovranno svoltare a sinistra in direzione via Petrarca;

In via Ariosto, via Arimondi, via Rapisardi, via Giusti, via D’Annunzio, via Cordova, via Paternò, via Bonanno, via Bodige, via Pandolfini i veicoli dei residenti e dimoranti, potranno transitare “a passo d’uomo”, sotto stretta sorveglianza degli Agenti della P.M.

In via Gen Di Giorgio i veicoli all’intersezione con via Libertà, dovranno proseguire dritto per viale Lazio;

In piazza L. Sturzo i veicoli provenienti dalle vie Roma e B. Gravina, dovranno proseguire per via D. Scinà, in direzione mare “Borgo Vecchio” o per via Bertolino Giuseppe Puglisi;

in piazza A. Mordini i veicoli provenienti dalla via G. La Farina, dovranno proseguire per via Marchese Ugo o per la laterale di monte di via Libertà;

In piazza Crispi i veicoli provenienti dalla via delle Croci, dovranno proseguire per via Simone Corleo o per via A. Borrelli;

In via Giorgio Montisoro nell’intersezione con via Libertà, sosta consentita a n°1 ambulanza, al servizio dei partecipanti alla manifestazione;

In piazza Esedra Matteotti nell’intersezione con via Libertà, sosta consentita a n°1 ambulanza, al servizio dei partecipanti alla manifestazione;

A piazza Castelnuovo, nel tratto compreso da via Libertà a via Dante istituzione del senso unico di marcia.

In via Dante, nel tratto compreso da piazza Castelnuovo a via XX Settembre, istituzione del senso unico di marcia, nel senso e nel tratto; I veicoli provenienti dalla via N. Garzilli, dovranno proseguire per via Dante, in direzione via Serradifalco o per via XX Settembre.