Nei giorni 24 e 25 maggio 2024, l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo ospiterà un importante incontro nazionale dal titolo “Donazione di organi e donazione del corpo: opportunità ed elementi critici”. Il convegno è organizzato dall’Osservatorio Persona e Autodeterminazione in Medicina, coordinato dalla professoressa Lucia Craxì, e dal Centro Interdipartimentale di Ricerca COSCIENZA, in collaborazione con Consulta di Bioetica Onlus e IRCCS ISMETT UPMC Italy, con il patrocino dell’Assessorato Regionale della Salute e del Centro Regionale Trapianti Sicilia.

L’iniziativa

Questo evento si propone di esaminare, con un approccio marcatamente multidisciplinare, le opportunità offerte dalla donazione di organi e del corpo, le nuove frontiere del settore, nonché le criticità e le sfide in Sicilia connesse a questioni etiche, organizzative, culturali, psicologiche e sociali. Questa iniziativa, che vede la partecipazione del nuovo direttore del Centro Nazionale Trapianti, Giuseppe Feltrin, per la prima volta in Sicilia dalla sua nomina, rappresenta un’opportunità unica per riflettere e discutere sulle potenzialità e le problematiche legate alla donazione. La presenza di esperti nazionali con diverse competenze (medici, bioeticisti, giuristi, psicologi) arricchirà il dibattito, offrendo una visione ampia e approfondita delle diverse tematiche.

Sfruttare tutte le potenzialità della donazione è fondamentale, sia in termini di beneficio per i singoli riceventi – nel caso di trapianti di organi e tessuti –, sia in termini di avanzamento della ricerca e di potenziamento della didattica e della formazione – nel caso della donazione post mortem del corpo. Un’analisi adeguata degli ostacoli organizzativi, delle percezioni e delle conoscenze della popolazione generale e degli operatori sanitari, nonché dei risvolti eticamente rilevanti della pratica della donazione, può fornire un utile contributo per lo sviluppo di strategie atte a incoraggiare il consenso alla donazione e per la strutturazione di forme di organizzazione che la incentivino. Il convegno è ad accesso libero.

Crediti formativi per medici e professioni sanitarie

L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute per i medici e per tutte le professioni sanitarie con il riconoscimento di n. 8 Crediti Formativi. L’evento è stato accreditato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo con il riconoscimento di n.3 Crediti Formativi in Diritto Civile. Per l’ottenimento degli ECM per tutte le professioni sanitarie e dei CF in Diritto Civile, è necessario inviare una mail a segreteria@consultadibioetica.org entro il 23 maggio 2024. Sarà possibile seguire la diretta dell’evento dalla pagina Facebook del Centro Interdipartimentale di Ricerca COSCIENZA Unipa.