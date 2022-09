Altro pedone investito in via Cavour

Una donna di 67 anni è stata investita da un’auto in via Pitrè a Palermo. Ad investire il pedone un’automobilista a bordo di una Volvo. Nell’impatto è andato in frantumi il parabrezza. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale Civico. Le condizioni sono gravi la prognosi è riservata.

Un altro pedone è stato investito ieri sera in via Cavour davanti alla Banca d’Italia. Mentre uno scontro si è verificato tra uno scooter e un’auto in via Buonriposo.

Turista investito in via Roma

Un turista ungherese di 53 anni è stato investito ad agosto in via Roma da due giovani a bordo di uno scooter Honda. L’incidente è avvenuto all’altezza di via Livorno.

A bordo dello scooter c’era un giovane di 27 anni e una ragazza empolese di 26anni, anche le rimasta gravemente ferita. Le condizioni del pedone sono molto critiche e si trova ricoverato all’ospedale Civico con un trauma cranico. Si trova ricoverato in rianimazione. La prognosi è riservata.

Gli agenti della polizia municipale dell’Infortunistica che hanno identificato con non poche difficoltà l’uomo di nazionalità ungherese e i due giovani. Da chiarire se i ragazzi indossassero o meno il casco.

Donna investita in via Belgio

Una donna è stata investita in via Belgio a Palermo da un’auto. La donna di 46 anni stava attraversando quanto è stata colpita in pieno da una vettura. L’automobilista si è fermato ed era in stato di choc ed è stato portato in ospedale.

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale Villa Sofia. Pare sia in coma per il violento trauma cranico provocato dall’urto. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale della sezione infortunistica.