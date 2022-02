A Villagrazia di Carini

I carabinieri della stazione di Villagrazia di Carini (PA) hanno salvato una donna che minacciava di lanciarsi da un ponte. I militari durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti sulla via provinciale di Carini.

I carabinieri la convincono a desistere

La donna era aggrappata sulla rete metallica di protezione e con piedi sul cordolo di circa 10 centimetri. I carabinieri hanno iniziato a parlare con la donna cercando di comprendere i motivi del gesto. A poco a poco sono riusciti avvicinarsi a lei e bloccarla e affidarla ai sanitari del 118.

A Palermo altri casi di tentato suicidio

il 5 febbraio scorso altro episodio drammatico all’angolo fra via Roma e via Filippo Guardione, a Palermo. Alle prime luci dell’alba, una donna ha tentato il suicidio. La signora, prima di eseguire l’insano gesto, ha lanciato il proprio cane dalla finestra che dava nell’androne del palazzo. La donna è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale Civico. A dare l’allarme su quanto accaduto sono stati i residenti dello stabile in cui si è consumato l’accaduto. Sul posto sono arrivate due volanti della polizia, un automezzo e un camion dei vigili del fuoco, nonchè una squadra della Reset.

Un caso nel siracusano

Un uomo di 81 anni, che avrebbe tentato il suicidio ingerendo farmaci, è stato tratto in salvo dai carabinieri. E’ successo nel pomeriggio di ieri a Siracusa e dalle informazioni in possesso ai militari il pensionato avrebbe avuto un crollo nervoso a causa di un momento di depressione, presumibilmente legata alle sue condizioni di salute. Subito dopo aver ingerito i medicinali, forse pentito, ha chiamato la centrale operativa dei carabinieri ed ha raccontato i suoi propositi all’operatore che lo ha intrattenuto al telefono confortandolo. Il militare, contemporaneamente, ha coordinato due pattuglie dell’Arma ed un’ambulanza del 118, facendole giungere nel più breve tempo possibile nell’abitazione dell’anziano che, tra l’altro, è situata in zona di campagna a sud del capoluogo.