Cadavere ritrovato nella notte

Il corpo di una donna di 38 anni è stato trovato a Montepellegrino la scorsa notte a Palermo. Il cadavere era in un dirupo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti di polizia, i sanitari del 118, il medico legale e i volontari del soccorso alpino.

Sono stati questi ultimi a recuperare il corpo nella scarpata. Sono in corso indagini e al momento non si esclude nessuna pista.

Giovane trovato morto a casa a Bagheria nei giorni scorsi

Pochi giorni fa un giovane di 20 anni è stato trovato morto in casa a Bagheria. La polizia è intervenuta dopo la telefonata della madre che, appena rientrata, ha fatto la tragica scoperta e ha chiamato il 112. E’ intervenuto il medico legale per l’ispezione del cadavere sul quale non sarebbero stati rinvenuti apparentemente segni di violenza. Le indagini non escludono alcuna ipotesi.

Nell’appartamento in cui il ragazzo abitava con la donna infatti gli investigatori hanno trovato una confezione di veleno che sarebbe stata acquistata pochi giorni prima e il sospetto è che il giovane possa averne ingerita una quantità sufficiente per togliersi la vita. Non è chiaro però cosa possa averlo spinto a compiere l’estremo gesto visto che non ci sarebbero precedenti in tal senso né risulta che il ragazzo soffrisse di disturbi psichici.

Ritrovato morto Paolo Mollica Nardo

Alcuni giorni prima, si verificò una tragedia simile a Messina quando si spensero le speranze della famiglia di Paolo Mollica Nardo. Il cadavere dell’uomo di 42 anni scomparso lo scorso 10 gennaio nel città dello Stretto venne ritrovato nella zona compresa tra Contesse e Villaggio Unrra. Le ricerche vennero portate avanti costantemente: subito dopo la denuncia della famiglia, che aveva pubblicato decine di appelli sui social, le forze dell’ordine batterono palmo a palmo la città, insieme alla protezione civile e ai volontari.

Entrarono in azione anche i droni, che dall’alto hanno scandagliato tutta la zona sud: Mollica Nardo, come il fratello aveva raccontato su Facebook, era stato avvistato per l’ultima volta dodici giorni fa. Alcune telecamere lo avevano immortalato a bordo di un autobus.