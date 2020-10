Intervento della polizia

E’ morta mentre stava passeggiando per strada. Una donna questa mattina è stata soccorsa dai sanitari del 118, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Si è è sentita male, si è accasciata e non si è più rialzata. Tragedia in via Gino Zappa, nel quartiere Zen, dove questa mattina è deceduta una donna di 72 anni. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati alcuni passanti che hanno contattato il numero unico d’emergenza chiedendo l’intervento di un’ambulanza.

I sanitari del 118 hanno provato a rianimare la donna ma per lei non c’è stato nulla da fare. A stroncarla sarebbe stato un infarto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia.

L’autorità giudiziaria, al termine delle formalità di rito, ha disposto la restituzione della salma ai familiari per consentire loro di celebrare il funerale.