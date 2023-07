Francesca Marchione 61 anni è stata trovata morta in via Oreto a Palermo dentro un ascensore bloccato tra due piani.

La donna è morta da ore. A chiamare i vigili del fuoco che l’hanno trovata sono stati i sanitari del 118 chiamati da alcuni residenti.

Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Non si sa se la donna sia rimasta bloccata dentro l’ascensore per un black out o per un guasto.

“L’ascensore era fermo tra due piani – racconta un residente – e con le porte aperte – Per questo qualcuno ha chiamato il 118 e poi i vigili del fuoco”.