è accaduto a carlentini, nel siracusano

E’ stato trovato morto nella sua casa dopo tre giorni dal decesso un anziano di 79 anni di Carlentini, nel Siracusano. Potrebbe essere stato il gran caldo, che da giorni stringe in una morsa la Sicilia a causare il malore di cui è rimasto vittima il pensionato che, stando alle prime ricostruzioni, viveva da solo.

Il dramma

Sono stati i vicini a chiedere l’intervento dei soccorsi e dei familiari dell’anziano perché non lo vedevano più da qualche giorno ma avrebbero addebitato la sua assenza al caldo. Il personale del 118 ha trovato il corpo dell’anziano in bagno: la salma è stata restituita ai familiari per la celebrazione dei funerali.

I morti in Sicilia per incendio e caldo

A Cinisi in via Fondo Orsa i vigili del fuoco e la polizia municipale hanno trovato dentro un’abitazione in condizioni molto precarie andata in fiamme, i resti carbonizzati di Salvatore Cometa di 77 anni e Teresa Monastero di 75 anni.

Donna morta per i mancati soccorsi

In mattinata una donna di 88 anni, da ieri con la febbre alta, era rimasta vittima “indiretta” degli incendi. La malcapitata era deceduta perché i vigili del fuoco non erano riusciti a raggiungere la sua abitazione a San Martino delle Scale, nel palermitano, per soccorrerla, proprio a causa dell’incendio.

Due forestali feriti

Sono due i forestali ricoverati all’ospedale Civico di Palermo nel reparto Grandi Ustioni. Si tratta dell’ispettore della forestale Ciro Cavataio, di 61 anni, di Cinisi che vive a Partinico rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Partinico. Ha ustioni nel 40% del corpo di secondo e terzo grado. Il secondo forestale è Rosario Tinervia, di 52 anni, rimasto ustionato a Bagheria nel corso di un incendio questa mattina. Ha ustioni di primo e secondo grado. “Le loro condizioni sono serie e sono tenuti sotto stretta osservazione – dice il primario del centro grandi ustioni del Civico Enzo Guzzetta – Abbiamo fatto di tutto al momento per salvarli. Sono arrivati entrambi in serie condizioni. Nelle prossime 48 ore valuteremo le loro condizioni. Al momento la prognosi è riservata”.