Dopo il furto arriva un pulmino nuovo per i ragazzi di Lab360. donato da Cna, sostituirà il mezzo che è stato prima rubato e poi vandalizzato. E la consegna diventa una festa.

Grande emozione, partecipazione sentita e una comunità riunita attorno a un gesto concreto di solidarietà: venerdì 13 febbraio, presso la sede di Lab360 in via Filippo Cordova 93 a Palermo, si è svolto il secondo appuntamento di “Lab Pub”, trasformando ancora una volta gli spazi dell’associazione in un luogo di festa, condivisione e inclusione autentica. Ragazzi con disabilità, genitori, educatori di Lab360 e della cooperativa Idee in Movimento hanno vissuto insieme una serata intensa, fatta di musica, sorrisi, balli e abbracci. Un momento che ha saputo unire leggerezza e profondità, divertimento e significato, nel segno di un’inclusione che diventa normalità quotidiana.

I ragazzi con disabilità e la loro festa

Il Lab Pub non è un semplice evento, ma un’esperienza strutturata: per una sera gli spazi di Lab360 si trasformano in un vero pub, con musica, luci, cocktail analcolici, momenti di ballo, giochi e convivialità. I ragazzi non sono spettatori, ma protagonisti attivi della serata, in un contesto sicuro, accogliente e non assistenziale. L’obiettivo è permettere loro di vivere ciò che per tanti coetanei è normale: uscire la sera, incontrare amici, divertirsi e sentirsi parte della città. Un modello che supera l’idea di inclusione separata e costruisce spazi realmente condivisi tra ragazzi, famiglie, educatori e comunità.

La consegna del mezzo

Proprio durante la serata del Lab Pub è avvenuta la consegna ufficiale del nuovo pulmino donato da CNA Palermo, attraverso il suo segretario provinciale Pippo Glorioso. Il nuovo mezzo è fondamentale per le attività quotidiane di Lab360: consentirà ai ragazzi di spostarsi per laboratori, uscite, attività culturali e momenti di svago, garantendo autonomia e continuità ai progetti. La donazione arriva dopo il furto del precedente pulmino, ritrovato in condizioni gravemente compromesse e ormai inutilizzabile. Di fronte a quella perdita, Pippo Glorioso ha scelto di acquistare personalmente un nuovo mezzo, compiendo un gesto di grande valore umano e civico.

La storia del furto

La donazione arriva dopo il furto del precedente pulmino, ritrovato in condizioni gravemente compromesse e inutilizzabile. Di fronte a quella ferita, la risposta è stata un gesto di straordinaria generosità: Pippo Glorioso ha scelto di acquistare personalmente un nuovo mezzo, restituendo ai ragazzi un diritto essenziale, quello alla mobilità. Visibilmente commosso durante la serata, Glorioso ha dichiarato di essersi emozionato profondamente per l’accoglienza ricevuta e per l’energia dei ragazzi. Ha sottolineato che questo rappresenta solo il primo incontro ufficiale tra CNA e Lab360, annunciando la volontà di avviare nuove iniziative e collaborazioni future tra le due realtà, nel segno della partecipazione e dell’impegno condiviso.

A nome di tutti i ragazzi e degli educatori, la presidente di Lab360 e Idee in Movimento Antonella Radicelli ha consegnato a Pippo Glorioso una targa di ringraziamento con la seguente dedica: “Dai ragazzi di Lab360 e Idee in Movimento a Pippo Glorioso, segretario provinciale CNA Palermo. La sua generosità mette in moto i nostri sogni. Palermo, 13 febbraio 2026”. Un gesto simbolico che racchiude il senso più profondo della serata: quando istituzioni, associazioni e cittadini si incontrano, i sogni possono davvero prendere forma concreta.

La nuova libreria all’aperto

Durante l’evento è stata inoltre presentata alla cittadinanza la nuova libreria all’aperto di Lab360, allestita in via Cordova come spazio libero di scambio e condivisione culturale, aperto a tutti. Ancora una volta, “Lab Pub” si conferma molto più di un evento: è una comunità che si racconta, si sostiene e cresce insieme, dimostrando che l’inclusione non è un progetto straordinario, ma una scelta quotidiana.