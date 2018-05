La presa di posizione del segretario provinciale Gd

“Ho aspettato fino all’ultimo perché mi sembrava una barzelletta. Ma alle 12, termine ultimo per la presentazione delle liste c’è l’ufficialità. Il comportamento della Presidente della Direzione Provinciale dei Gd Roberta Oliva è inaccettabile. La sua candidatura all’interno di una lista di centrodestra fa male all’intera organizzazione giovanile”. A dichiararlo è Antonino Musca, Segretario Provinciale dei Giovani Democratici di Palermo, a garanzia dell’immagine e della dignità dell’intera federazione provinciale.

“Secondo l’art. 18 dei Gd Sicilia l’adesione ai Giovani Democratici è incompatibile con candidature a sostegno di liste alternative ai valori e principi dei Gd e del Pd. È vero che non c’è una lista con il simbolo del Pd alle elezioni amministrative di Partinico ma è pur vero che la lista “Idea Sicilia. Popolari e autonomisti” in cui è candidata l’Oliva è chiaramente espressione di un Assessore regionale della Giunta Musumeci. E per noi Giovani Dem tutto questo è inaccettabile.”