Dopo il lockdown torna il Newbookclub a Mondello (FOTO)

Alice Marchese di

14/07/2020

“Per ogni stile di scrittura, sesso, genere, etnia, classe sociale, età e fantasia!”: dopo mesi di interminabile attesa, gli starters sono lieti di invitarvi al primo incontro di scrittura di comunità post-quarantena. E quale posto migliore del mare, eterno simbolo della nostra Palermo, per inaugurare la stagione estiva? Rispettando tutte le norme di distanziamento, vi aspettiamo numerosi a Mondello mercoledì 15 luglio alle 18:30, davanti al bar Touring, per immergerci in tante nuove storie! Vi ricordiamo di portare con voi la mascherina e un telo mare per poterci accomodare sulla spiaggia. Durante l’incontro forniremo disinfettante per le mani, così da restare sempre in sicurezza. Momento scrittura dalle 19:00 alle 20:00. Momento lettura: dalle 20:00 alle 21:30; l’orario può variare in base al numero dei partecipanti. Cos’è il NewBookClub? Il NewBookClub è un laboratorio esperienziale di scrittura e comunità ad alta inclusività. Come funziona? Ci si incontra per scrivere, ispirati dal momento, dall’ambiente circostante, dalle persone attorno e dalla musica di sottofondo. Si scrive con carta e penna per circa un’ora: il tempo di un racconto, una pagina o due. Infine, si legge agli altri, compagni di viaggio, la propria produzione. Nel momento delle letture tutti si ascoltano a vicenda, questo perché l’ascolto del prossimo è uno dei momenti più importanti e profondi del Newbookclub. Non importa essere grandi scrittori o conoscitori della lingua italiana, basta esserci e provarci, provare ad essere e a scoprirsi un po’ di più.

