Dopo le risse delle ultime settimane sono scattati i controlli a Sferracavallo, borgata marinara a Palermo. Agenti del commissariato San Lorenzo e del reparto prevenzione crimine e della squadra mobile hanno identificato 196 persone, di cui 38 con precedenti penali e di polizia, sono state controllate 28 persone sottoposte a misure di prevenzione e di sicurezza, sono stati controllati 80 veicoli, elevate sanzioni al codice della Strada per 7.000 euro, ritirate 3 patenti di guida, 5 carte di circolazione ed eseguiti 1 fermo ed 1 sequestro amministrativo, sottoposte a controllo amministrativo 2 attività di giostrai.







Controlli anche inc entro città

Controlli anche alla Vucciria tra venerdì e sabato, dove sono stati effettuati diversi servizi che hanno impegnati oltre 130 tra poliziotti, carabinieri agenti della polizia municipale e vigili del fuoco. Durante i servizi sono state identificate 438 persone, di cui 68 con precedenti penali e/o di polizia. Personale della polizia municipale ha eseguito i controlli presso 3 locali, elevando sanzioni amministrative peri 650 euro e sequestrando casse, stereo e amplificatori.

L’ultima rissa

L’ultima rissa, la terza nel giro di due settimane, risale a sabato scorso. Sferracavallo come un far west che nessuno sembra in grado di contenere, vista la frequenza degli episodi.

La rissa al luna park

Ieri sera sera all’interno del luna park realizzato in occasione dei festeggiamenti per i Santi Cosma e Damiano, finiti mercoledì, una decina di persone se le sono date di santa ragione. Ad essere coinvolti sarebbero stati due gruppi di giovani, davanti agli occhi delle famiglie, bambini compresi, che volevano trascorrere alcuni momenti di spensieratezza. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivate le forze dell’ordine. Gli agenti hanno ristabilito la calma e avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Ieri erano previsti i fuochi d’artificio nella borgata, evento spostato a ieri a causa del maltempo che aveva colpito il capoluogo ad inizio settimana.

I precedenti

Il clima di festeggiamenti dei santi patroni Cosma e Damiano ancora in corso nella borgata marinara di Sferracavallo sono stati interrotti nuovamente da disordini. La storia si era già ripetuta la settimana scorsa: lanci di sedie, caos e zuffe si sono verificati ieri durante la serata “i quaranta che ballano i novanta” presso piazza Beccadelli, uno spettacolo di musica anni 90.

Questa volta tra i protagonisti della rissa sono ambulanti. Non si conoscono momentaneamente le cause della contesa che ha avuto inizio ieri sera durante l’evento musicale; la rissa inizialmente ha coinvolto ambulanti abusivi presenti presso la piazza poi ha interessato anche un ristoratore. Il lancio delle sedie e dei tavolini ha di fatti colpito la testa di un abusivo causandogli un taglio alla nuca. A documentare l’ennesima rissa ci sarebbe un video girato da uno dei partecipanti.

Nuovi disordini che rendono sempre di più Sferracavallo necessitante di maggior controllo e sicurezza. I residenti già il 5 maggio scorso hanno fatto richiesta del servizio “Alto impatto” da attivare presso il borgo marinaro; un presidio che supporterebbe la polizia municipale nella gestione dell’ordine pubblico e della viabilità.

Ennesima rissa presso piazza Beccadelli

Lo scorso 16 Settembre è scoppiata una maxi rissa tra baby gang a causa di un like su Facebook o Instagram “di troppo” rivolto ad una giovane della Marinella. Anche in quell’occasione sono volate sedie e tavolini ma senza causare feriti. Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, alcuni residenti avevano tentato di porre fine alla lite cercando di dividere i ragazzi dei due gruppi contendenti. Al suono delle sirene, i protagonisti della rissa se la sono data a gambe ripristinando l’ordine nella borgata.

