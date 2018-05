Sanità

Da oggi l’azienda Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello torna ad essere autonoma per la preparazione dei farmaci antiblastici (sostanze o farmaci in grado di arrestare o rallentare la proliferazione cellulare, usato per contrastare i processi di formazione tumorale).

Ha ripreso infatti il suo funzionamento, all’interno della unità operativa di Farmacia, la cosiddetta “Ufa”, l’unità farmaci antiblastici. Il servizio si era interrotto a novembre del 2016 a causa delle carenze strutturali delle tre camere bianche destinate alla preparazione degli antiblastici, dei prodotti galenici e delle sacche parenterali.

Le tre camere bianche sono infatti specifici ambienti all’interno dei quali devono essere mantenute rigorose condizioni di pulizia dell’aria, escludendo ogni tipo di contaminazione.