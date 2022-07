due i fortunati

Il Lotto premia la Sicilia con un bottino complessivo che sfiora 29mila euro: a Palermo, come riporta Agipronews, è stata centrata una vincita da 18.250 euro, mentre a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, sono stati vinti altri 10.650 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 563,5 miliardi dall’inizio dell’anno.

Le vincite a Messina

nei giorni scorsi il Lotto ha premiato ancora una volta la Sicilia con un terno secco centrato a Messina. Un fortunato giocatore, riporta Agipronews, ha centrato i tre numeri, 18-44-50, sulla ruota di Palermo. Per lui è arrivata una sostanziosa vincita da 45mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 10 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 512,7 milioni dall’inizio dell’anno.

Momento d’oro

Bisogna dire che per la Sicilia è un momento d’oro questo. Nel concorso del 18 giugno scorso al SuperEnalotto sono stati centrati quattro “5” del valore di 22.590,03 euro. La prima giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via Nazionale 630 a Rometta, in provincia di Messina, mentre la seconda è stata registrata nel tabacchi di via Libertà 136 a Santa Domenica Vittoria, sempre nel Messinese. Le altre due, invece, sono state centrate rispettivamente nella tabaccheria di via Verona 19/A a Sciacca, in provincia di Agrigento, e nel tabacchi di piazza Umberto I, 32 a Termini Imerese, in provincia di Palermo. Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 225,2 milioni di euro, record nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta euro.