Stupore sui social

Paura oggi pomeriggio per gli abitanti di Cefalù, nota località turistica e balneare in provincia di Palermo. Una doppia tromba marina sulla costa, appena davanti il lungomare, ha minacciato di far danni. I cambiamenti climatici sempre più visibili nel territorio siciliano.

Due vortici

Dalle immagini diffuse sui social si intravede anche l’accenno di un secondo vortice “con la funnel cloud (nube a imbuto) visibile a destra in corrispondenza dell’abitato”, spiegano gli esperti metereologici di MeteoPalermo Onlus.

Mentre in un video pubblicato dalla pagina Weather Sicily il dettaglio del doppio tornado.

Il fenomeno meteorologico è stato immortalato da molti cefaludesi sui social network, tra stupore e paura. Per fortuna la doppia tromba marina sembra non aver causato danni.

I precedenti

Non è la prima volta che accade a Cefalù: esattamente l’anno scorso, ad agosto. Un evento inaspettato che ha causato il fuggi fuggi generale quando turisti e residenti hanno capito che stava per arrivare un piccolo ciclone estivo. Tante le persone che hanno assistito al fenomeno meteorologico e altrettanti i video postati in rete.

Cambiamenti climatici

Le trombe d’aria, quelle marine, i vortici ciclonici, comunemente detti anche “tornado”, sono sempre più frequenti in Sicilia, a seguito dei cambiamenti climatici. L’ultimo disastro, in ordine di tempo, la tromba d’aria a Pantelleria, che ha provocato 2 morti e 9 feriti nell’isola. Una tragedia che dovrebbe spingere la politica a prendere urgentemente dei provvedimenti green a tutela del clima locale.