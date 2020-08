Tromba d’aria terrorizza Cefalù, paura a Palermo per la nuova ondata di maltempo (VIDEO)

Gaetano Ferraro di

06/08/2020

Una tromba marina a Cefalù, in provincia di Palermo, nel corso del pomeriggio di ieri, ha generato il panico tra i bagnanti che si trovavano sulla spiaggia del lungomare. Un evento inaspettato che ha causato il fuggi fuggi generale quando turisti e residenti hanno capito che stava per arrivare un piccolo ciclone estivo. Nei pressi del lungomare il vortice d’aria intorno alle 19 ha preso alla sprovvista chi stava godendo di quella che fino a quel momento era una bella giornata di sole. Poi sono arrivate le nuvole e il vento. D’un tratto si è formata la tromba d’aria che, con la sua violenza sprigionata, ha fatto volare ombrelloni, sdraio, ma anche transenne metalliche e sradicato piccoli alberi. Sul lungomare di Cefalù scene di panico tra i visitatori. In molti sono usciti dall’acqua per evitare di essere travolti. Subito un fuggi fuggi generale, mentre il vortice si è poi spostato all’interno della località marittima, dove ha poi esaurito la sua forza. Tante le persone che hanno assistito al fenomeno meteorologico e altrettanti i video postati in rete. Intanto le condizioni meteo indicano maltempo per tutta la giornata di oggi. Nel pomeriggio di ieri il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo e idrogeologico per tutto il 6 agosto. Saranno possibili rovesci anche a carattere temporalesco in tutta la fascia tirrenica siciliana. Questa mattina sono arrivate le prime piogge sul versante nord della Sicilia, in particolare per i settori nord-orientale e centro-settentrionale. Nonostante l’allerta gialla, su Palermo Amap e Rap hanno avviate le procedure previste per l’allerta arancione, e i punti critici sono soggetti a monitoraggio da parte della polizia municipale, di Amap e di Amg. Nel Capoluogo le due partecipate hanno attivato due squadre di emergenza pronte ad intervenire in caso di necessità dettata dalle condizioni di maltempo.

