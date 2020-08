La Commissione Bilancio dell’ARS ha approvato un testo di rimodulazione della proposta di concessione di un contributo straordinario al Comune di Palermo per far fronte ai rimborsi per i danni subiti da cittadini e imprese durante l’alluvione del 15 luglio.

La Commissione ha ridotto il contributo da 1 milione a 900 mila euro, ma ha in compenso trovato l’immediata copertura finanziaria, introducendo anche la possibilità che i fondi siano utilizzati tramite una delibera di Giunta, senza quindi necessità di un voto del Consiglio comunale.

Per Marianna Caronia “La Commissione Bilancio ha approvato un testo che permette l’immediata disponibilità dei fondi per il Comune di Palermo, che dovrà individuare velocemente, e con un un semplice provvedimento di Giunta, modalità di erogazione dei rimborsi ai beneficiari. E’ un segnale di disponibilità ed attenzione verso la città di Palermo, confidando nel fatto che con la dichiarazione dello stato di calamità naturale siano disponibili altre risorse.”

L’idea di una norma apposita era stata annunciata già il giorno dopo il disastro proprio da Lupo “Presenteremo un disegno di legge all’Ars, per il quale chiederemo una procedura d’urgenza, che contiene misure di risarcimento per i cittadini e le attività produttive che hanno subito danni in occasione dell’eccezionale evento meteorologico che ha investito Palermo il 15 luglio” aveva detto il capogruppo Pd all’Ars.