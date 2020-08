Il ddl

Il Disegno di legge voluto dal Pd per risarcire i palermitani che hanno subito danni a causa l’alluvione che ha colpito la città il 15 luglio scorso ha passato con voto favorevole l’esame della prima commissione Affari istituzionali all’Ars e si appresta ad approdare in Commissione Bilancio per la verifica delle relative coperture finanziarie.

“Quasi tutti i componenti della Commissione hanno sostenuto la proposta Pd consapevoli della necessità di varare misure urgenti per risarcire, nei limiti delle risorse disponibili, quanti hanno subito danni a veicoli o immobili.

Al testo originario abbiamo voluto aggiungere un emendamento che chiarisse le modalità di erogazione delle somme – spiegano i componenti della Commissione del PD Giuseppe Lupo e Antonello Cracolici – stabilendo che sia il Comune di Palermo a determinare i criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di spesa. Abbiamo chiesto in Conferenza dei capigruppo la procedura d’urgenza per l’esame del Ddl in Commissione Bilancio e successivamente in Aula”.

Il Disegno di legge passa ora all’esame della Commissione Bilancio “dove – afferma Marianna Caronia – sarà necessario individuare subito la copertura finanziaria, per fare in modo che questa somma, per altro probabilmente insufficiente per il rimborso di tutti i danni subiti da centinaia di cittadini e imprese, sia disponibile immediatamente e non dopo eventuali ricerche, autorizzazioni e rimodulazioni fra le voci del bilancio regionale che richiederebbero mesi, se non anni”

L’idea di una norma apposita era stata annunciata già il giorno dopo il disastro proprio da Lupo “Presenteremo un disegno di legge all’Ars, per il quale chiederemo una procedura d’urgenza, che contiene misure di risarcimento per i cittadini e le attività produttive che hanno subito danni in occasione dell’eccezionale evento meteorologico che ha investito Palermo il 15 luglio” aveva detto il capogruppo Pd all’Ars.

Il gruppo Pd all’Ars ha anche predisposto una interrogazione parlamentare per chiedere se da parte della Protezione Civile regionale siano state messe in atto tutte le procedure di allerta in relazione al nubifragio che ha colpito Palermo. “Chiediamo anche di sapere – aggiunge Lupo – quali misure il governo abbia adottato sul territorio regionale per contrastare il dissesto idrogeologico”.