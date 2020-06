La giovane si è accasciata in piazzetta Brunaccini

Una tragedia si è consumata in pochi minuti. Qualcuno l’aveva vista per terra e ha deciso di chiamare subito il numero d’emergenza. Sembrava esanime ma dopo le prime manovre è stata messa su una barella per la volata verso l’ospedale Civico.

Prima ancora di arrivare al pronto soccorso però il suo cuore ha smesso di battere.

Una donna di circa trent’anni è stata trovata morta ieri in piazzetta Lucrezia Brunaccini, nella zona di Ballarò.

Stando alle prime informazioni la donna non aveva addosso documenti e per questo non sarebbe stato possibile sino a questo momento identificarla.

Sull’episodio indaga la polizia che cercherà di ricostruire le ore precedenti al decesso per chiarire cosa possa essere accaduto. Il pm di turno, informato dell’accaduto, ha disposto l’autopsia.

Da un primo esame sul cadavere non sarebbero stati individuati segni di violenza né ferite che lascerebbero pensare a una morte traumatica. La donna potrebbe avere accusato un malore per poi accasciarsi a terra.

L’altra ipotesi è che sia deceduta a causa di una overdose, ma la conferma potrà arrivare solo dopo gli esami tossicologici eseguiti presso l’Istituto di medicina legale del Policlinico.