Indagano gli uomini della Capitaneria

Una ragazza di 20 anni ieri è stata colpita dall’elica di un gommone al largo delle acqua di Cefalù.

Alla guida del gommone un giovane di 18 anni. Per cause in corso di accertamento la vittima è finita in mare ed è finita contro l’elica.

Le ferite al volto sono gravissime. Sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto coordinati dalla procura di Termini Imerese.

Sono in corso indagini per accertare quello che è successo. La giovane è stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale Giglio di Cefalù dove è stata stabilizzata.

In serata è stata trasferita all’ospedale di Villa Sofia nel reparto di Neurochirurgia. “Le condizioni della ragazza sono molto serie – dicono i medici dell’ospedale – Ha diverse fratture al cranio e alla mandibola. Nell’impatto ha perso diversi denti”.

La ragazza rimasta sfigurata al volto era a bordo del gommone insieme ad altre 5 persone. E’ finita in mare ed è stata colpita prima dalla chiglia del natante e poi dalle pale dall’elica.

Il ragazzo alla guida del gommone di 18 anni ha recuperato la vittima e ha fatto rientro in porto dove c’era ad attenderli il personale del 118 che ha portato la ferita all’ospedale Giglio.

La ragazza è rimasta sempre cosciente. Il giovane alla guida è stato sottoposto ad esami tossicologici il cui esito non è stato ancora comunicato. Sono in corso ulteriori approfonditi accertamenti al fine di chiarire l’esatta dinamica del sinistro ed individuare eventuali responsabilità.