Dramma la scorsa notte a Ficarazzi (Palermo). Un uomo G.M. di 59 anni è stato trovato morto dai vigili del fuoco nella sua abitazione in via Mulinello. I familiari non avevano sue notizie da giorni e hanno chiamato i pompieri.

Pare che la morte sia avvenuta qualche giorno fa. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bagheria e i sanitari del 118. Il medico legale ha effettuato l’ispezione sul corpo. Secondo i primi accertamenti non ci sarebbero segni di violenze né sono stati individuati segni di effrazione nell’appartamento.

E’ probabile che la morte sia stata causata da un malore.