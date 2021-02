Le indagini sono condotte dalla polizia

A lanciare l’allarme ieri pomeriggio era stato il marito. Aveva più volte cercato la moglie al telefono, ma non aveva ricevuto risposta.

Tornando a casa in via Croce Rossa l’ha trovata con una corda al collo legata in una balconata. Non appena è scattata la segnalazione diversi agenti di polizia e la scientifica ha eseguito controlli e sopralluoghi all’interno dell’appartamento.

La notizia della morte dell’avvocatessa di appena 35 anni ha scosso tutti. Amici e parenti sono rimasti increduli non appena hanno appreso la notizia. La giovane era una persona solare, molto capace.

Nessuno riesce a spiegarsi il motivo del gesto estremo. Alla fine di una lunghissima giornata, il corpo della giovane è stato portato presso l’istituto di medicina legale del Policlinico per eseguire l’autopsia.

Sarà l’esame sul corpo della professionista ad accertare le cause della morte. Ieri sotto casa della donna oltre alla polizia c’erano tre ambulanze. I sanitari hanno dovuto soccorrere anche i familiari che non appena hanno appreso la notizia della morte sono stati colti da malore.