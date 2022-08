E’ morto colto da infarto nei pressi della Fiera Del Mediterraneo. E’ avvenuto questa mattina a Palermo ma ancora non si sa se l’uomo, di 48 anni, si stesse recando in fiera per un tampone o si trovasse solo a passare.

Sta di fatto che arrivato nella zona di via Martin Luther King, esattamente dove si creano le file in attesa dei tamponi, ha perso il controllo della macchina ed è finito contro un albero.

La situazione è apparsa subito grave. Qualcuno ha cercato di rianimarlo e sono stati chiamati i soccorsi. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare la morte.

Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri. Nella zona è stato il caos tra la fila dei tamponi e l’auto incidentata si sono formate lunghe code.

Malore improvviso in Favorita, muore storico ristoratore e runner

Un malore improvviso aveva provocato la morte, nello scorso mese di maggio di Nunzio Ganci, 58 anni, storico ristoratore. Sarebbe stato colto da un malore mentre era intento ad effettuare la sua quotidiana corsa a piedi all’interno del parco della Favorita. Ganci, infatti, era un appassionato runner e spesso partecipava a gare podistiche a livello amatoriale.

Il 58enne era soprattutto conosciuto per la sua attività di ristoratore. Da tempo era infatti titolare del ristorante-pizzeria “La posada” nella centralissima via Emerico Amari. Un locale molto frequentato che Ganci gestiva ogni giorno con il sorriso fra le labbra e per questo era molto ben voluto dai suoi clienti.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’imprenditore avrebbe accusato un malore intorno alle 9 di questa mattina. Avrebbe cominciato ad avere problemi respiratori nei pressi di Case Rocca. Il dramma si è consumato in un attimo: Ganci si è accasciato a terra ed ha perso i sensi. In pochi istanti il suo cuore ha smesso di battere e per lui non c’è stato più nulla da fare.

Un’altra tragedia in fiera due mesi fa

Due mesi fa, sempre a maggio, si era registrata un’altra tragedia nella medesima zona. Il corpo di un uomo senza vita era stato trovato sempre nei pressi della Fiera del Mediterraneo. Si trattava di un uomo che, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, al momento del ritrovamento era morto da almeno una settimana.

L’uomo trovato senza vita nei pressi dell’Hub era Gabriel Capraru, romeno, 48 anni. Era residente nella zona della Magione e da tempo viveva a Palermo. Secondo l’ispezione sul corpo da parte del medico legale sul corpo non ci sono segni di violenza. E’ molto probabile che Capraru sia morto per un malore. La procura non ha disposto l’autopsia.

A chiamare il 118 e i carabinieri sono stati i dipendenti dell’Hub della Fiera che si erano accorti del corpo dell’uomo.