Un ferito gravissimo di 23 anni e due uomini in osservazione in ospedale. E’ il bilancio di un incidente avvenuto la scorsa notte a Palermo nel curvone della Cala. Una vettura Audi Q2, guidata dal giovane all’altezza della curva a forte velocità ha superato il cordolo ed è finito contro una Ford C Max guidata da un uomo di San Giuseppe Jato di 50 anni.

L’impatto è stato violentissimo. Il giovane alla guida è stato trasportato dai sanitari del 118 in codice rosso all’ospedale Civico. La prognosi è riservata. Anche gli altri due feriti si trovano in ospedale in attesa dei controlli.

Uno di loro ha sbattuto la testa contro il parabrezza. Sono in corso anche i controlli alcolemici e tossicologici sui guidatori. Il traffico per ore è rimasto paralizzato in direzione del porto. Le indagini sono condotte dalla sezione infortunistica della polizia municipale.

Nell’incidente un motociclista è rimasto illeso per puro miracolo. E’ riuscito ad evitare le auto che si sono scontrate per pochissimi centimetri. Visto l’impatto violento per lui non ci sarebbe stato scampo se fosse stato colpito dalle due vetture.