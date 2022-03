Grave incidente in Viale Europa a Villabate centro alle porte di Palermo. I residenti sono stati svegliati da un fortissimo boato. L’auto una Volkswagen Golf è finita contro diverse auto parcheggiate e poi contro il muro di un negozio. Il conducente Salvatore Scirè di 39 palermitano è morto.

L’intervento dei sanitari

I sanitari del 118 hanno cercato di fare di tutto per mantenerlo in vita dopo lo scontro ma per lui non c’è stato nulla da fare. L’uomo era residente nella zona di Corso dei Mille.

Tanti i messaggi di cordoglio su Fb da parte di amici e conoscenti. “Il signore dei Guarnaschelli”, lo ricordano in un commento, alludendo alle sue origini della zona di corso dei Mille. E poi tante parole di sconforto e incredulità. Scirè lascia la moglie e due bambini.

Quella di oggi è la seconda tragedia che colpisce Villabate nell’ultimo mese. Il 4 febbraio, infatti, ha perso la vita Mario Di Peri, 22 anni, dopo lo scontro tra una moto e un piaggio Porter a Bonagia a Palermo. Di Peri lavorava nella macelleria di famiglia a Villabate e aveva fondato un’azienda di delivery.

La prima ricostruzione

Sull’asfalto nessun segno di frenata, si presume un malore improvviso o un colpo di sonno. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale di Villabate coordinate dal comandante Giuseppe Tuzzolino. Questa mattina all’alba sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Villabate.

L’ultimo incidente mortale lo scorso fine settimana

Gravissimo incidente sempre nella notte tra sabato e domenica in in viale del Fante a Palermo. Una Fiat 600 è finita contro un muro ad angolo con viale Rocca . Una ragazza di 19 anni è morta, mentre tre sono rimaste gravemente ferite.

La ragazza morta si chiama Carlotta Rosano di 18 anni. Era quasi arrivata a casa non abitava distante dal luogo dell’incidente.

Le giovani sono state portate all’ospedale Villa Sofia. Le loro condizioni sono gravi.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto le giovani dall’auto e i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale e cercare di rianimare la ragazza. Purtroppo per la giovane di 19 non c’è stato nulla da fare.

I rilievi sono eseguiti dalla polizia municipale che per accertare le responsabilità.

A Riesi due fidanzati contro un muro

Sempre una settimana una ragazza di Riesi, D. D. le iniziali, 20 anni, è rimasta ferita in un incidente avvenuto nella notte tra Riesi e Mazzarino, in provincia di Caltanissetta.

La giovane e il fidanzato si sono schiantati contro un muretto

La giovane stava tornando a casa insieme al fidanzato quando quest’ultimo, probabilmente a causa della nebbia e della velocità elevata, ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro un muretto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118.

La 20enne trasferita dall’ospedale di Mazzarino a quello di Caltanissetta

I due ragazzi sono stati trasportati al vicino ospedale di Mazzarino. Qui però le condizioni della ventenne sono apparse subito gravi ed è stato disposto il trasferimento all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Gravissime condizioni, prognosi riservata per la giovane

La giovane, che ha riportato traumi severi e lesioni interne, è stata operata e adesso è ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Il ragazzo invece avrebbe riportato solo la frattura del polso.