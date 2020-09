Altro grave incidente in via Del Fante

E’ un bilancio pesantissimo quello dell’incidente avvenuto questa mattina tra via De Gasperi e via Ausonia. Sono 4 i feriti molto gravi trasportati in ospedale.

Due codici rossi, una prognosi riservata e un codice giallo. Due sono stati trasportati a Villa Sofia e due al Civico.

La dinamica dell’incidente è tutta da ricostruire. Nello scontro tra le vetture in quattro sono rimasti feriti. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i vigili de fl fuoco e i sanitari del 118.

Una delle vetture ha finito la sua corsa contro un albero.

Un altro grave incidente si è verificato in viale del Fante nei pressi dello Stadio delle Palme. Un’automobile (Hyundai Getz), mentre percorreva viale del Fante, è finita su un palo della luce ribaltandosi per strada.

I passeggeri, feriti, sono stati condotti d’urgenza al Pronto soccorso di Villa Sofia, Sono intervenuti gli agenti dell’infortunistica stradale che stabilirà con esattezza le dinamiche che hanno causato il ribaltamento della vettura che, nello scontro, ha riportato numerosi danni a vetri e carrozzeria.

L’ultimo incidente mortale era avvenuto lo scorso 12 settembre nella notte in via Roma a Palermo, tra una moto Triumph e una Fiat 600. Un giovane di 30 anni è rimasto vittima dello scontro, ad angolo con corso Vittorio Emanuele.

Non sono ancora note le cause dell’impatto. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale, ma per il giovane Manfredi Saja non c’è stato nulla da fare.

Sempre in quella notteStanotte ci sono stati altri tre incidenti gravi nel Capoluogo e altrettante persone sono state portate in codice rosso al pronto soccorso. Un incidente si è verificato in via Roma, all’altezza di via Santa Rosalia e altri due in piazza Sturzo e in piazza Amendola, dove un automobilista è finito contro alcune auto in sosta.