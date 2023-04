I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato una palermitana di 28 anni al Borgo Vecchio trovata in possesso di panetti di hashish con la foto di Putin e Hitler.

La donna è stata arrestata con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli è stato denunciato un giovane con la stessa accusa. I militari l’hanno bloccato e le hanno trovato delle chiavi di un magazzino in via Rutelli.

La perquisizione

La perquisizione all’interno del locale ha permesso ai militari di scoprire una serra indoor, attrezzata con lampada riscaldante e aspiratore d’aria.

Inoltre in una cassetta in legno per vini, sono stati trovati 115 grammi di marijuana, in parte già confezionata, e 12 panetti di hashish, circa un chilo e 200 grammi, contrassegnati con le immagini di Hitler ed una con quella del presidente della federazione Russa Vladimir Putin.

Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto della giovane, applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Due settimane fa la droga con i volti dei boss

A Marsala appena due settimana fa era toccato al sequestro di droga con le foto di Matteo Messina Denaro e di Totò Riina. L’ha scoperta in un magazzino i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Marsala, coordinati dalla locale Procura. Trovato un vero e proprio deposito all’ingrosso di sostanze stupefacenti e un laboratorio per il taglio ed il confezionamento delle dosi. Da giorni i militari controllavano l’ingresso di un magazzino della periferia marsalese. Fino a quando hanno fermato un incensurato marsalese di 28 anni. Questo, dopo aver aperto il deposito, aveva fatto ingresso nello stesso rimanendo per circa un quarto d’ora. Una volta uscito i carabinieri lo hanno bloccato a bordo della propria autovettura. Nel corso della perquisizione è saltato fuori un involucro contenente 50 grammi di cocaina pura.

Lo stock di stupefacenti di ogni tipo

Nel magazzino i carabinieri si sono trovati dinanzi ad un vero e proprio stock di stupefacenti di vario tipo. Tra la droga rinvenuta anche panetti di hashish con le immagini di Totò Riina, Matteo Messina Denaro e del noto personaggio de “Il padrino”. I militari hanno complessivamente sequestrato 13 chili di hashish, 700 grammi di cocaina pura e 700 grammi di marijuana contenuta in diversi sacchetti di plastica. Nel magazzino è stata trovata anche una macchina per il confezionamento sottovuoto, due bilancini elettronici e diverso materiale utile per il taglio della sostanza.