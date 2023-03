Droga nel comodino della stanza da letto, un arresto per spaccio di droga

Ignazio Marchese di

30/03/2023

La polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha tratto in arresto in flagranza un cittadino straniero, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico durante il consueto servizio di prevenzione e controllo del territorio, nel transitare in via Livorno, hanno notato due soggetti appiedati intenti a confabulare i quali, alla vista degli operatori di Polizia, cercavano rapidamente di allontanarsi al fine di eludere un eventuale accertamento.

L’arresto

Insospettiti da tale atteggiamento, gli agenti decidevano di approfondire il controllo sottoponendo i due soggetti a perquisizione personale. Nel corso della perquisizione, all’interno della tasca del giubbotto di uno dei due soggetti controllati venivano rinvenuti otto involucri in cellophane trasparente contenenti sostanza stupefacente, verosimilmente marijuana, regolarmente confezionata.

Considerato il quantitativo della sostanza trovata in possesso dell’uomo, contestualmente e tempestivamente gli agenti provvedevano ad effettuare riscontri e verifiche al suo domicilio rinvenendo dentro un cassetto del comodino della stanza da letto, della sostanza stupefacente verosimilmente marijuana dal peso complessivo di 150 grammi. La sostanza stupefacente rinvenuta veniva pertanto sottoposta a sequestro. Alla luce dei fatti emersi l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Droga nelle palline da padel, l’operazione nel Siracusano

Gli agenti del commissariato di Ortigia hanno rinvenuto e sequestrato, nei pressi della nota piazza di spaccio di via Santi Amato 18 dosi di crack e 12 di cocaina, pronte per essere cedute agli assuntori della zona. Singolare lo stratagemma utilizzato dagli spacciatori per occultare la droga. Infatti, l’attenzione degli agenti veniva attirata da una pallina di padel che agli occhi dei poliziotti presentava delle anomalie, intuizione che poi si è mostrata esatta. Da un controllo più accurato si scopriva che all’interno della pallina erano state nascoste numerosi dosi di droga..