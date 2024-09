I Carabinieri della compagnia di Monreale hanno arrestato un 50enne, originario dell’agrigentino con l’accusa di detenzione e spaccio di droga. Nei pressi dell’abitazione dell’indagato agli arresti domiciliari sempre per reati legati alla vendita di stupefacente c’era un continuo via vai.

La perquisizione

I militari con i colleghi del nucleo cinofili di Palermo – Villagrazia, hanno eseguito una perquisizione. Grazie al fiuto del pastore tedesco Ron in casa sono stati trovati 70 grammi di cocaina, parte della quale già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio, oltre che al materiale per la pesatura ed il confezionamento, nonché a denaro in banconote di piccolo taglio verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Droga nascosta tra i giocattoli

Il cane antidroga ha trovato lo stupefacente nascosta dentro una scarpa e il bilancino nella cesta dei giochi dei bambini.

Il gip ha disposto la detenzione in carcere.

Coltiva marijuana in una serra artigianale, arrestato 47enne nel Palermitano

I carabinieri della compagnia di Monreale hanno arrestato un uomo di 47 anni, del luogo con l’accusa di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente.

Ad insospettire i militari sarebbe stato uno strano andirivieni dall’abitazione di quest’ultimo, nei pressi del comune monrealese.

La perquisizione

I carabinieri nel corso di una perquisizione domiciliare, con il nucleo cinofili di Palermo Villagrazia grazie al fiuto del cane antidroga “Ron”, hanno scoperto 160 grammi di infiorescenze di cannabis in essiccazione, che l’indagato aveva nascosto in un armadio in alcune vaschette del gelato, insieme al materiale per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente.

In un terreno nei pressi dell’abitazione è stata trovata una serra artigianale, con 6 piante di cannabis alte circa 190 centimetri e pronte per essere raccolte e lavorate, oltre a fertilizzanti e prodotti agricoli necessari alla coltivazione.

Scatta il sequestro

La serra così come tutta l’attrezzatura è stata sequestrata e lo stupefacente è stato inviato al laboratorio di analisi per le sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti tecnici. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto.

Aveva 42 panetti di hashish nello scooter, arrestata donna a Palermo

Arrestata una donna che a bordo di uno scooter ha trasportato quattro chilogrammi di hashish, suddivisi in 42 panetti già confezionati, in viale Regione Siciliana a Palermo. Gli agenti di polizia di Stato della sezione “Reati contro il Patrimonio” della squadra mobile l’ha bloccato e sequestrato il carico.

Bloccata in Circonvallazione

B.V. di 34 anni palermitana, era alla guida senza patente e a bordo di uno scooter senza assicurazione. E’ stata bloccata dai poliziotti lungo la circonvallazione ad alta velocità nei pressi di via Ernesto Basile.

Sequestro della droga e dei contanti

Sulla pedana dello scooter è stato trovato un borsone contenente 42 panetti di hashish. In casa della donna sono stati travati 12 mila euro in contanti. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto.

Coltivava 20 piante di marijuana sul terrazzo, arrestato

I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno arrestato un palermitano, 43enne accusato di coltivazione di sostanze stupefacenti. L’uomo sul terrazzo di casa ha realizzato una piantagione di marijuana con 20 piante.

La perquisizione

Nel corso della perquisizione sono stati trovati dentro una scatola 110 grammi di foglie di marijuana e circa 700 grammi di cannabis conservata in barattoli insieme al materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza.

Sequestro

La droga è stata sequestrata e inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per verificare il principio attivo presente nella sostanza. Il gip di Termini Imerese ha convalidato l’arresto.

