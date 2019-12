Due gravi incidenti funestano la vigilia di Natale a Palermo. Sono accaduti uno nel centro città, in via libertà angolo via Messina l’altro in Corso Calatafimi angolo via Pagano. In entrambi i casi si tratta di zone trafficatissime ancora più congestionate nella giornata di oggi.

Le conseguenze peggiori sembra siano quelle riportate da un motociclista protagonista dell’incidente di Corso Calatafimi. le condizioni dell’uomo sono definite gravi. Sul posto si trovano le pattuglie dell’infortunistica dei Vigili Urbani di Palermo e personale del 118.

Da ricostruire la dinamica dello scontro. Al momento non è chiaro se il conducente della moto abbia perso il controllo del mezzo da solo o se sia intervenuto un altro mezzo che avrebbe , poi, fatto perdere le proprie tracce del quale, parlano alcuni testimoni. La Polizia Municipale sta recuperando le immagini delle telecamere della zona per dirimere il giallo dell’esistenza o meno del pirata della strada

Terribile anche l’incidente di via libertà. Un’auto ha perso il controllo al semaforo che regola l’incrocio proprio fra via Libertà, via Archimede e via Messina coinvolgendo un pedone che è stato sbalzato contro le vetrine del negozio Max & Co che sorge proprio in quell’angolo e che sono inevitabilmente rimaste danneggiate.

Il pedone ha riportato conseguenze gravi anche se inizialmente valutate non gravissime ma è stato trasportato in ambulanza in ospedale per le cure e i controlli del caso.

Anche in questo caso sul posto la Polizia Municipale oltre al personale del 118 che ha portato soccorso.

E oggi si tengono anche i funerali della giovane consigliera comunale morta in un drammatico incidente nel Siracusano