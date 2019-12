La tragedia in autostrada

Saranno celebrati domani alle 10,30 nella chiesa Madre di Leoforte i funerali di Irene Sauro, la consigliera comunale di Augusta deceduta a seguito di un scontro sulla Siracusa-Catania tra la macchina su cui viaggiava, guidata dal compagno, ed un camion con un carico di arance.

La donna è originaria di Leonforte, dove vive la sua famiglia, distrutta da una tragedia avvenuta alle porte del Natale, ma sono in tanti a chiedersi le ragioni di questo scontro in prossimità dello svincolo di Carlentini: i due mezzi, secondo una prima ricostruzione, procedevano nella stessa direzione. La Procura di Siracusa, che ha aperto un’inchiesta, dovrà accertare le quote di responsabilità del conducente dell’auto, una Mercedes, rimasto ferito ma senza gravi conseguenze, e del camionista, uscito illeso dall’impatto.

Potrebbe essere stata la distrazione o la velocità, come spesso capita in questi casi, a determinare lo scontro tra la macchina ed il tir ma spetterà ai periti della magistrati ed agli agenti della Polizia stradale di Siracusa ricostruire, con esattezza la dinamica dell’incidente.

Frattanto, oggi è lutto cittadino ad Augusta, dove la vittima viveva ormai da tempo.