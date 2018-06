Un pub in piazza Aragona e due centri scommesse chiusi. Questo il bilancio di una serie di controlli della polizia di Stato a Palermo.

Il primo centro scommesse è stato sequestrato in via Malaspina, il secondo con insegna Betaland, è stato sequestrato in piazza Noce.

I titolari sono stati denunciati per raccolta di scommesse senza autorizzazione. I sigilli sono scattati anche ai computer e attrezzature.

Il pub in piazza Aragona è stato sequestrato perchè il titolare ha avviato l’attività di somministrazione di cibo e bevande senza alcuna licenza. È scattata la multa di 5 mila euro.