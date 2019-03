i funerali domani

Lutto nel mondo artistico. E’ morto l’attore palermitano Pino Caruso, aveva 84 anni.

Malato da tempo, è spirato ieri pomeriggio nella sua casa romana.

Pino Caruso, insieme a Franco Franchi, Ciccio Ingrassia e Lando Buzzanca, è stato uno dei ‘simboli’ di Palermo al cinema e in televisione.

A partire dal 1969, Pino Caruso si era cimentato anche con la scrittura. Suoi numerosi libri, racconti, raccolte di storie, aneddoti, ricordi.

Maschera di una comicità mai volgare, Caruso ha avuto una carriera lunga e costellata di successi.

Ovunque andasse, portava sempre Palermo nel cuore, una città che ha amato moltissimo ma alla quale non ha risparmiato critiche anche severe.

Nel 1995 era stato direttore del Festino ‘della svolta’, quello che aveva riportato migliaia di palermitani – forse stanchi di una tradizione ormai stantia – in migliaia al Cassaro dietro al carro della Santuzza. Nella sua città natale, tra il ’95 e il ’97 aveva rilanciato le attività culturali guidando i cartelloni estivi di “Palermo di scena”.

I funerali verranno celebrati domani.

“Palermo perde un concittadino straordinario, un uomo, un artista che ha contribuito alla rinascita della città, con la sua cultura, la sua ironia, la sua sagacia. Proprio negli anni della rinascita, dopo le terribili stragi del ’92, contribui con la sua forza e le sue idee a dare speranza ai palermitani e alla città: sue furono grandi intuizioni che sono rimaste nella tradizione culturale della città, come quella di un Festino che divenisse anche momento di spettacolo e gioia, oltre che di riflessione e fede. Lascia in tutti noi un grande dolore, ma certamente anche l’orgoglio di averlo conosciuto e di aver condiviso un pezzo importante della nostra strada.”

Lo ha dichiarato il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

“Pino Caruso resterà per sempre nella storia culturale e sociale di Palermo. In anni terribili in cui la città era ferita dalle stragi si unì alla battaglia di tanti per curare “la città malata”, come lui stesso la definì e lo fece portando idee nuove e rivoluzionarie per quel tempo, prima fra tutte quella di un Festino che alla fede unisse lo spettacolo e la mescolanza di arti e culture. Il ricordo della sua arte e del suo amore per Palermo resterà certamente vivo.”

Lo ha dichiarato l’assessore designato alle Culture, Adham Darawsha.

La società del Palermo Calcio “esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’attore palermitano Pino Caruso”, che dei rosanero era tifoso ed era stato fra i più critici negli ultimi anni della gestione del patron Maurizio Zamparini. “Corriamo il rischio – amava ripetere nelle interviste sulla sua squadra del cuore – che ci innamoriamo di un giocatore perché fa gol nel primo tempo e Zamparini ce lo vende nell’intervallo”.

IL CORDOGLIO DEI FAN E DEGLI ARTISTI