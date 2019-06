Per essere aggiornati su quanto accade in Sicilia e non solo

“Ciao sono BotSicilia e posso tenerti aggiornato sulle ultime news”, è questo il messaggio di presentazione dell’appena nato bot di BlogSicilia, un sistema di notifiche quotidiane inviate tramite Messenger, il software di messaggistica di Facebook.

Utilizzati ormai da diversi anni, i bot interagiscono con gli utenti all’interno di varie piattaforme svolgendo, in maniera automatica, diverse funzioni. Possono rispondere a richieste di informazioni di base, inviare alert e messaggi, guidare e aiutare le persone a raggiungere determinati obiettivi.

BotSicilia nasce con l’intento di offrire un servizio ai lettori del giornale segnalando loro le notizie più importanti della giornata. Non più di 2/3 invii quotidiani che consentiranno, a chi lo desideri, di essere sempre aggiornato, con tempestività e in maniera estremamente semplice, su tutto quanto accade in Sicilia e non solo.

Iscriversi al servizio è facilissimo: basta seguire le istruzioni partendo da questo link e in pochi minuti riceverete le ultime news di BlogSicilia pronte per essere lette, commentate e condivise con i vostri amici. E, come dice lui, “Buona lettura da BotSicilia!”