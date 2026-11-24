Una giornata dedicata a innovazione, formazione, blue economy e nuove opportunità

La sostenibilità non come semplice dovere ambientale, ma come motore di sviluppo, occupazione e innovazione per il futuro della Sicilia. È questa la visione al centro di Eco Sicily 2026 – “Dalla terra al mare: un viaggio sostenibile per tutti”, l’evento in programma venerdì 27 novembre alle Officine Sandron di Palermo che coinvolgerà oltre 600 studenti in una giornata di confronto tra istituzioni, imprese, mondo accademico e realtà produttive del territorio. L’iniziativa, cofinanziata dalla Regione Siciliana attraverso il Dipartimento delle attività produttive e organizzata da Cg Eventi con la supervisione del project manager Simone Aiello, punta a raccontare una Sicilia capace di trasformare la sostenibilità in una leva concreta di crescita economica e occupazionale.

Sviluppo, innovazione ed economia al centro del dibattito

Il cuore della manifestazione sarà il convegno istituzionale in programma dalle 9 alle 12.30 nell’aula Giovanni Pascoli delle Officine Sandron. Al centro del dibattito temi strategici per il futuro dell’Isola come sviluppo sostenibile, innovazione, economia del mare e valorizzazione delle filiere produttive. Un’occasione per mettere a confronto amministratori, imprenditori, università e associazioni di categoria sulle nuove prospettive economiche legate alla transizione ecologica.

Numerosi ospiti e rappresentanti delle istituzioni tra i partecipanti

Tra gli ospiti annunciati figurano l’assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’assessore regionale al territorio e ambiente Giusi Savarino, l’esperta di sostenibilità ed economia circolare Valentina Parisi, la presidente dell’Ispra Maria Alessandra Gallone e il rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri. Presenti, inoltre, rappresentanti di Enel Foundation, Le Village by Crédit Agricole Sicilia, Arpa Sicilia, Sicindustria, Confcommercio Palermo e numerose imprese impegnate nei processi di innovazione sostenibile.

Sostenibilità nel turismo e nello sviluppo del terrirorio

Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, spazio ai panel tematici dedicati alle applicazioni concrete della sostenibilità nei settori del turismo, dello sviluppo territoriale, dell’alimentazione e del benessere. Particolare attenzione sarà riservata al rapporto tra sport, salute e corretti stili di vita grazie alla partecipazione del nuotatore olimpico Luca Dotto e dell’imprenditore e maratoneta siciliano Gabriele Dovis, fondatore del progetto Runacceptable.

Un laboratorio dedicato alle eccellenze del terrirorio

Eco Sicily 2026 sarà anche un grande laboratorio esperienziale dedicato alle eccellenze del territorio. Dalle 12.30 prenderà infatti il via la Food Experience, un percorso tra showcooking, degustazioni e incontri con produttori locali per promuovere il valore della filiera agroalimentare siciliana. Testimonial dell’iniziativa saranno gli ex concorrenti di MasterChef Pietro Adragna e Lucianeddu, protagonisti di eventi e momenti dedicati alla cultura del cibo sostenibile. In programma anche masterclass su vino, olio e birra curate da Fisar, Olio Barbera e Bruno Ribadi.

Non mancherà infine uno spazio dedicato ai più giovani con l’Eco Family Lab, in programma dalle 16.30 alle 18.30 nell’aula Luigi Capuana. In collaborazione con la scuola Thomas More, saranno organizzate attività ludico-educative per sensibilizzare famiglie e studenti sui temi della sostenibilità quotidiana.

Una giornata che punta a costruire ponti tra formazione e lavoro, offrendo ai giovani siciliani l’opportunità di conoscere da vicino le professioni e le competenze richieste dalla nuova economia verde e blu. Un investimento sul futuro dell’Isola che passa dalla sostenibilità, dall’innovazione e dal talento delle nuove generazioni.