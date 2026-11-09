Il rapporto della Banca d'Italia

L’economia siciliana continua a muoversi in territorio positivo, ma a ritmi più lenti rispetto al resto d’Italia e con un’inflazione che torna a mordere il potere d’acquisto delle famiglie. È questa la fotografia scattata dall’Aggiornamento congiunturale della Banca d’Italia. Nel primo semestre del 2026, il Prodotto Interno Lordo (Pil) dell’Isola è aumentato dello 0,6 per cento su base annua. Una crescita modesta, se paragonata al +0,9% della media nazionale e al +1,0% registrato complessivamente nel Mezzogiorno.

A trainare la ripresa sono soprattutto i servizi e il comparto delle costruzioni (grazie alla spinta dei cantieri legati al Pnrr), mentre rallentano l’industria e il mercato del lavoro, dopo il boom degli anni scorsi.

Edilizia a doppia velocità: volano le opere pubbliche, ferma la casa

Il settore delle costruzioni si conferma il vero motore dell’Isola, con le ore lavorate in aumento del 4,2 per cento. Il merito è interamente della forte accelerazione delle opere pubbliche sostenute dal Pnrr, che ha ampiamente compensato la lieve flessione dell’edilizia privata e residenziale.

I numeri della spesa legata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono imponenti: a giugno 2026 i pagamenti per i progetti localizzati in Sicilia hanno toccato quota 5,7 miliardi di euro, pari al 47% delle risorse totali stanziate per la regione. Oltre la metà di questa liquidità è stata assorbita dai progetti per la transizione ecologica e la digitalizzazione. Le prospettive rimangono buone: nei primi otto mesi dell’anno gli importi dei bandi di gara sono balzati in avanti di quasi il 50 per cento.

Turismo record ma Catania paga il conto dell’Etna

Note positive arrivano dal turismo, con i pernottamenti cresciuti del 6,0 per cento nei primi sei mesi dell’anno. Anche il traffico negli aeroporti siciliani fa registrare un solido +7,4 per cento, spinto soprattutto dai viaggiatori internazionali.

Tuttavia, i dati di Assaeroporti mostrano una netta spaccatura geografica causata dai fattori naturali. Lo scalo di Palermo vola con un balzo del +12,9% di passeggeri, e crescono forte anche Trapani (+33%) e Comiso. Al contrario, lo scalo di Catania Fontanarossa segna un calo dell’1,5%. Un dato, spiega la Banca d’Italia, che risente direttamente delle ripetute sospensioni dei voli causate dall’attività eruttiva e dalla cenere dell’Etna, che hanno costretto le compagnie a dirottare i passeggeri verso gli altri scali dell’Isola.

La mazzata dei prezzi: l’inflazione vola al 4,6%

La nota più dolente riguarda i bilanci familiari. Le tensioni geopolitiche e il conflitto in Medio Oriente hanno infiammato i costi energetici a partire dalla primavera. Il risultato è una forte impennata dei prezzi al consumo: a settembre 2026 l’inflazione in Sicilia è schizzata al 4,6 per cento, superando la media nazionale del 4,2%.

A trainare i rincari sono le spese per l’abitazione (gas ed elettricità) e i trasporti (carburanti). Questa dinamica sta erodendo pesantemente il potere d’acquisto dei siciliani: il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto appena dello 0,7% in termini reali, costringendo i cittadini a moderare i consumi (+0,9%, meno del +1,1% italiano). Unica eccezione il mercato dell’auto: grazie agli incentivi statali, le immatricolazioni in Sicilia sono letteralmente esplose registrando un +27,7 per cento.

Lavoro fermo e l’ombra dell’inattività

Sul fronte dell’occupazione si registra una fase di stasi. Dopo la forte crescita del periodo post-Covid (i posti di lavoro restano comunque superiori del 12,5% rispetto al 2022), nei primi sei mesi del 2026 il numero di occupati in Sicilia è rimasto stabile. L’occupazione tiene nel commercio, nei servizi alberghieri e nell’agricoltura, ma cala nell’industria.

Il tasso di disoccupazione scende formalmente al 10,3 per cento (dal 13,7% dello scorso anno), ma è una buona notizia solo a metà: il calo vistoso dei disoccupati è parzialmente dovuto a una massiccia riduzione delle persone che cercano attivamente un lavoro, facendo scendere il tasso di attività generale al 53,2%.

I danni dei rincari energetici: le imprese si difendono con la liquidità, ma il credito per i piccoli si azzera

Nonostante i rincari energetici abbiano ridotto i margini di profitto, l’80% delle imprese siciliane prevede di chiudere l’anno in utile. Le aziende dell’Isola restano prudenti e accumulano scorte di denaro: i depositi bancari delle imprese sono cresciuti del 9,1 per cento.

Rimane però irrisolto il grande nodo del credito. I prestiti bancari crescono complessivamente a buon ritmo (+4,6%), ma i rubinetti sono aperti solo per le realtà medio-grandi. Per le micro e piccole imprese (sotto i 20 addetti), i finanziamenti continuano a contrarsi pesantemente (-2,6%), anche a causa di tassi d’interesse d’usura per le linee di liquidità, che per i piccoli operatori sfiorano il 9,90 per cento.