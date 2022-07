Lo stanziamento al municipio di Palermo sotto forma di sponsorizzazione

Dalla Cassa edile di Palermo (Cepima) arriva un contributo di sponsorizzazione di 20mila euro in favore del Comune per l’edizione 2022 del Festino di Santa Rosalia. Il contributo è stato deliberato all’unanimità dal comitato di gestione dell’ente bilaterale delle costruzioni presieduto da Giuseppe Puccio dell’Ance, l’associazione nazionale costruttori edili, e composto dal vicepresidente di turno Pasquale De Vardo della Feneal-Uil, Francesco Danese della Filca-Cisl, Pietro Ceraulo della Fillea-Cgil, Angelo Diliberto e Agostina Porcaro entrambi dell’Ance.

“Vicinanza alla città”

“La sponsorizzazione della Cassa edile al Festino di Santa Rosalia – dicono il presidente Giuseppe Puccio e il vicepresidente Pasquale De Vardo – vuole essere una testimonianza di vicinanza alla città, ai palermitani e un segnale all’amministrazione di un’apertura alla collaborazione tra pubblico e privato di cui noi siamo fautori. Un modo per aiutare il sindaco Roberto Lagalla e Maurizio Carta – sottolineano – che stanno mettendo su un evento importante come il Festino che per due anni, a causa del Covid, è stato celebrato in misura ridotta”.

“Spirito e valori alla nostra Santuzza”

“E’ inoltre un modo – aggiungono – per far sentire a tutti i palermitani la partecipazione del mondo delle costruzioni che la Cassa edile di Palermo rappresenta da oltre 60 anni. Portiamo in dote alla Santuzza lo spirito e i valori del nostro ente bilaterale in cui lavorano quotidianamente, gomito a gomito, i rappresentanti del mondo datoriale e di quello sindacale per fornire servizi e assistenza a imprese e lavoratori”.

Il contributo della Regione

Intanto nei giorni scorsi 50 mila euro sono arrivati dai Beni culturali della Regione Siciliana per il Festino di Santa Rosalia. Lo ha disposto l’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà, che ha stanziato un contributo straordinario per garantire le iniziative del Comune in onore della Santa Patrona di Palermo, accogliendo in questo modo una richiesta di fattiva collaborazione che era arrivata dal sindaco Roberto Lagalla.