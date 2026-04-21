Via libera della giunta regionale, su proposta dell’assessorato regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, alla stipula di un mutuo da 1 milione e 519 mila euro con Cassa depositi e prestiti, destinato al completamento di 21 interventi di edilizia scolastica già programmati nei piani regionali 2015/2017. Il provvedimento autorizza l’utilizzo dei residui dei contributi pluriennali, accelerando la realizzazione di opere già avviate e finanziate dal ministero dell’Istruzione e del merito per un valore iniziale di circa 12 milioni di euro. L’operazione non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale, poiché i costi di ammortamento del prestito saranno sostenuti integralmente dallo Stato.

Le risorse, destinate a interventi di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria, risanamento strutturale degli edifici scolastici, adeguamento sismico e superamento delle barriere architettoniche, saranno distribuite su più ambiti provinciali del territorio siciliano.

Nel Messinese sono previsti interventi a favore della città di Messina (Città metropolitana), nonché dei Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Pettineo e San Filippo del Mela.

Per la provincia di Agrigento, i finanziamenti interesseranno le scuole dei Comuni di Favara, Santo Stefano di Quisquina e Licata.

Nella provincia di Palermo, invece, gli interventi riguarderanno i Comuni di Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Isola delle Femmine, Lascari, Piana degli Albanesi e Bompietro.

Nel Siracusano è interessato il Comune di Francofonte, mentre nel Trapanese le risorse saranno destinate ai Comuni di Buseto Palizzolo, Marsala e Salemi.

Infine, per la provincia di Catania, è beneficiario il Comune di Paternò.