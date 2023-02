Un programma Pon per avvicinare gli allievi alla natura

A scuola per imparare ad amare la natura. All’Istituto Comprensivo Statale “Francesca Morvillo” di Monreale riparte il progetto “Edugreen,laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Il progetto conta sulle risorse del PON. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ed ha preso il via già lo scorso anno.

Quando la scuola fa amare la natura

Adesso si replica. Obiettivo del programma è spiegare agli alunni il modello alimentare della Dieta Mediterranea, incentivarli al consumo di frutta e verdura e dell’utilizzo delle aromatiche e dell’Olio Evo in cucina. Ma in realtà agli allievi è stata anche data la possibilità di entrare in contatto con la “madre terra”. Gli studenti della scuola che porta il nome della magistrata uccisa a Capaci nel 1992 hanno avuto la possibilità di piantare alberi da frutto.













Edugreen, anche attività sul campo

Il progetto Edugreen, infatti è l’occasione per fornire una dimostrazione pratica sulle modalità di coltivazione/utilizzo degli aromi e per consegnare il segnalibro ricordo dell’esperienza. Il progetto Edugreen si prefigge di far acquisire agli alunni una coscienza ecologica partendo dalla conoscenza del territorio e del settore agroalimentare e delle problematiche connesse ad un uso non sostenibile, alle risorse naturali. Tesori da non sprecare, da tutelare e da valorizzare. La partecipazione degli alunni a tale progetto educativo incrementerà le loro conoscenze, abilità e competenze, con la finalità ultima di creare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della tutela dell’ambiente naturale, soprattutto attraverso la filiera della produzione agroalimentare e la corretta gestione degli scarti e/o rifiuti. Nel corso dell’iniziativa verrà affrontato il tema “Governance e sviluppo sostenibile: educazione ambientale e alimentare – corretti stili di vita e sostenibilità”. Partner di supporto del progetto sono il Comune di Monreale, l’Idimed, Istituto per la Dieta Mediterranea e l’Associazione Coltivare Bio Naturale.